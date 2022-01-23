Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Главная / Политика

Королёва и Хабиб не увидят Вильнюс пять лет

23 января 2022, 22:55  •  174 • Политика
Исполнители Наташа Королёва и Хабиб (Хабиб Шарипов) не увидят Вильнюс и другие литовские города пять лет. Их объявили невъездными.
Литовское радио LRT объявило, что запланированные в стране гастроли Наташи Королёвой и Хабиба не состоятся. Власти включили этих исполнителей в список невъездных.
По данным журналистов, такое решение вынес департамент миграции при МВД Литвы. Въезд в республику артистам запрещён до 21 января 2027 года.
Решение о посещении Литвы было принято после обращения депутата парламента Витаутаса Юозапайтиса и главы комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса. Сотрудники МВД по их просьбе должны были оценить идеологическую составляющую будущих гастролей Королёвой и Хабиба в стране. Депутаты напрямую требовали объявить этих исполнителей нежелательными персонами на территории Литвы.
Годом ранее на пять лет был запрещён въезд в Литву Филиппу Киркорову. Департамент миграции решил, что русский король поп-музыки угрожает национальной безопасности республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



174
Источник
Похожие новости
23 января 2022, 19:25
Канцлер Германии попытался обесценить требование России по гарантиям безопасности: "К чему это?"
23 января 2022, 21:10
Президент Армении подал в отставку. Названа причина решения
23 января 2022, 21:10
"Большой передел мира": Украинский политолог раскрыл суть британской оси против России
23 января 2022, 21:10
Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?
23 января 2022, 19:25
США не торопятся вводить санкции против России. Блинкен объяснил почему
23 января 2022, 21:10
США озаботились поставками газа в Европу на фоне ситуации вокруг Украины. Какие есть варианты?
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 января 2022, 21:10
Антироссийской информационной атакой США уничтожают экономику Украины
23 января 2022, 21:10
Президент Армении подал в отставку. Названа причина решения
23 января 2022, 21:10
"Большой передел мира": Украинский политолог раскрыл суть британской оси пр...
23 января 2022, 21:10
Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?
23 января 2022, 21:10
США озаботились поставками газа в Европу на фоне ситуации вокруг Украины. Какие есть ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2022, 21:55
Война откладывается. Путин победил
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
22 января 2022, 11:55
Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.