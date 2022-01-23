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Королёва и Хабиб не увидят Вильнюс пять лет
23 января 2022, 22:55 • 174 • Политика
Исполнители Наташа Королёва и Хабиб (Хабиб Шарипов) не увидят Вильнюс и другие литовские города пять лет. Их объявили невъездными.
Литовское радио LRT объявило, что запланированные в стране гастроли Наташи Королёвой и Хабиба не состоятся. Власти включили этих исполнителей в список невъездных.
По данным журналистов, такое решение вынес департамент миграции при МВД Литвы. Въезд в республику артистам запрещён до 21 января 2027 года.
Решение о посещении Литвы было принято после обращения депутата парламента Витаутаса Юозапайтиса и главы комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса. Сотрудники МВД по их просьбе должны были оценить идеологическую составляющую будущих гастролей Королёвой и Хабиба в стране. Депутаты напрямую требовали объявить этих исполнителей нежелательными персонами на территории Литвы.
Годом ранее на пять лет был запрещён въезд в Литву Филиппу Киркорову. Департамент миграции решил, что русский король поп-музыки угрожает национальной безопасности республики.
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