Короля Норвегии выпустили из больницы. Но на трон он не вернётся

В ближайший месяц обязанности короля Норвегии будет выполнять его сын, кронпринц Хокон. 83-летний король вынужден будет соблюдать покой ещё месяц, поскольку он перенёс сложную операцию по замене сердечного клапана.

Ранее королю Харальду уже устанавливали клапан в сердце, но за 15 лет он износился, и у Его Величества начались проблемы с дыханием. Сейчас король, по словам его лечащего врача Бьорна Бендза, находится в отличной форме, но должен поберечь себя.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, стало известно, что короля Норвегии Харальда V госпитализировали из-за проблем с дыханием. Врачи уверенно заявили, что это не коронавирус, но подданные Харальда тревожатся, ведь это уже не первая госпитализация пожилого монарха. В начале 2020 года он даже на некоторое время слагал с себя обязанности.

Но в целом король Норвегии, вступивший на престол почти 30 лет назад, весьма бодр и много путешествует по стране, а ещё обожает парусный спорт. Однажды он переночевал прямо на борту своей яхты, за что и получил прозвище "король-матрос".

Норвежцы вообще с древних времён славятся как прекрасные мореплаватели. Есть даже версия, что именно норвежские викинги, а не Колумб, стали первооткрывателями Америки. Как рассказала "Экспресс газета", следы поселений викингов, найденные на берегах Северной Америки, говорят о том, что этот континент был известен норвежцам ещё в X веке.