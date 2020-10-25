Короля Таиланда тайно госпитализировали с подозрением на коронавирус

Когда стало известно, что один из телохранителей тайского правителя получил положительный результат анализа на COVID-19, 68-летнего короля было решено срочно госпитализировать. Результаты обследования пока неизвестны.

Это произошло во время его пребывания на родине, хотя все последние месяцы король провёл в Германии.

Там он находится с самого начала пандемии: будучи мультимиллиардером, Рама X, как ещё называют короля Таиланда, снял для себя и своей свиты целый отель. В нём он прожил не менее полугода.

Однако у властей ФРГ накопилось немало вопросов к королю, известному склонностью к скандальным и эпатажным поступкам. Например, несколько лет назад таиландский монарх удивил всех, женившись на своей телохранительнице Сининат сразу после коронации. Вскоре он пожаловал ей титул королевы-консорт. Но спустя всего полгода обвинил супругу в неверности и заключил в тюрьму.

Правда, недавно у Сининат появился второй шанс наладить отношения с капризным королём - все титулы ей уже возвращены, а проступки прощены. Прямо из тюрьмы Сининат была доставлена в Германию, где её уже ожидал соскучившийся муж.

В Германии решили, что столь знатной особе не к лицу такое поведение, и попросили Раму Х покинуть страну.

Вернувшись в Таиланд, король столкнулся с массовыми протестами в стране. Из-за пандемии Таиланд лишился основного дохода от туризма, поэтому простой народ возмущён роскошной жизнью короля Маха Вачиралонгкорна и его окружения.