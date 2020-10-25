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Короля Таиланда тайно госпитализировали с подозрением на коронавирус
25 октября 2020, 13:05 • 11 • В мире
68-летнего короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна минувшей ночью тайно госпитализировали - оказалось, что у одного из охранников монарха выявили коронавирус.
Когда стало известно, что один из телохранителей тайского правителя получил положительный результат анализа на COVID-19, 68-летнего короля было решено срочно госпитализировать. Результаты обследования пока неизвестны.
Это произошло во время его пребывания на родине, хотя все последние месяцы король провёл в Германии.
Там он находится с самого начала пандемии: будучи мультимиллиардером, Рама X, как ещё называют короля Таиланда, снял для себя и своей свиты целый отель. В нём он прожил не менее полугода.
Однако у властей ФРГ накопилось немало вопросов к королю, известному склонностью к скандальным и эпатажным поступкам. Например, несколько лет назад таиландский монарх удивил всех, женившись на своей телохранительнице Сининат сразу после коронации. Вскоре он пожаловал ей титул королевы-консорт. Но спустя всего полгода обвинил супругу в неверности и заключил в тюрьму.
Правда, недавно у Сининат появился второй шанс наладить отношения с капризным королём - все титулы ей уже возвращены, а проступки прощены. Прямо из тюрьмы Сининат была доставлена в Германию, где её уже ожидал соскучившийся муж.
В Германии решили, что столь знатной особе не к лицу такое поведение, и попросили Раму Х покинуть страну.
Вернувшись в Таиланд, король столкнулся с массовыми протестами в стране. Из-за пандемии Таиланд лишился основного дохода от туризма, поэтому простой народ возмущён роскошной жизнью короля Маха Вачиралонгкорна и его окружения.
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