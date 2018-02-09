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Короли неба: Россия укрепит истребительную авиацию новыми "сушками"
09 февраля 2018, 07:39 • 296 • Политика
За два года ВКС России получат десятки новых истребителей от компании "Сухой", заявили в Минобороны России.
В течение двух лет ВКС России пополнят десять самолетов Су-35, 12 истребителей Су-57 (ПАК ФА), шесть Су-27СМЗ, а также 14 истребителей Су-30СМ. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны России Юрий Борисов.
По его словам, вузы и училища Министерства обороны тоже обновят свою технику. Они получат 24 учебно-боевых самолета Як-130.
Самым ожидаемым событием для ВКС станет поставка истребителей пятого поколения Су-57. Их ждут в будущем году - сразу по завершении опытно-конструкторских работ. Однако более массовые поставки этого самолета начнутся после тщательных испытаний нового двигателя.
В ближайшие 10-15 лет основным тяжелым истребителем России будет многоцелевой сверхманевренный Су-35С поколения 4++. По словам Борисова, он является "одним из лучших оперативно-тактических самолетов в мире", которому сегодня "нет равных в воздухе".
Представитель оборонного ведомства также отметил большой потенциал истребителя Су-30СМ, поколения 4+, который зарекомендовал себя в Сирии, передает RT.
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