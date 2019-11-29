Королеву видят всё меньше и меньше: В Британии заговорили о скорой смене власти

В Великобритании заговорили о скорой смене власти. Издание The Sun со ссылкой на собственный источник написало, что Елизавета II передаст трон принцу Чарльзу. Уже через 1,5 года она может полностью сложить с себя полномочия. Как передаёт ТАСС, королева часто проводит время в загородной резиденции в Виндзоре и всё реже появляется на людях.

Дотошные журналисты подсчитали, что в 2018 году она была на 283 официальных мероприятиях. А ещё два года назад, в 2016-м, посетила на 49 больше публичных мероприятий.

На фоне этого становится всё более активным её сын принц Чарльз. В том же 2018 году он появился на публике 507 раз. А летом 2020 года наследника престола отправят на встречу глав правительств стран - членов Содружества наций в Руанду.