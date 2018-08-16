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Королеве Великобритании сообщили о смерти ее врача
16 августа 2018, 20:09 • 59 • В мире
Доктор Питер Фишер, который считается специалистом в области гомеопатии, погиб в результате автоаварии.
Британской королеве Елизавете II сообщили о смерти ее врача. Как сообщает Sky News, доктор Питер Фишер погиб в автоаварии.
Представитель Университетского колледжа Лондона рассказал журналистам, что Фишер считался специалистом в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины.
В частности, он лечил такие заболевания, как остеоартрит и ревматоидный артрит.
Отмечается, что ДТП, в котором погиб Фишер, произошло 15 августа в центре Лондона.
67-летнего врача на велосипеде сбил грузовик. От полученных травм медик погиб на месте.
Скотленд-Ярд готовится опросить свидетелей по данной аварии, но на текущий момент никаких обвинений предъявлено еще не было.
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