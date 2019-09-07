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Королева озвучила вызванному на ковёр Джонсону свою волю

07 сентября 2019, 22:54  •  141 • В мире
Запутавшийся в Brexit премьер Борис Джонсон был приглашён британской королевой в её частную резиденцию замок Балморал для «прочистки мозгов» и поиска выхода из острого политического кризиса
Автор:
Латышев Сергей
Королева Елизавета II долгие десятилетия старалась держаться подальше от публичной политики, пока политическая система страны не зашла в тупик, а королевство не оказалось на грани распада из-за Brexit. Эта перспектива расколола общество на две части, противопоставила склонной к разрыву с Евросоюзом Англии категорически не желающих этого Шотландию и Северную Ирландию, к которым склоняется и Уэльс. Монарх с помощью утечки в СМИ просигнализировала недавно ответственным за нынешний кризис политикам, что они не способны действовать «правильно» и что она ими очень недовольна. Королева заявила своему окружению, согласно старейшей лондонской газете The Times, что она «действительно встревожена» перспективами Brexit, «раздражена и разочарована качеством политического руководства». Однако политики во главе с Джонсоном с тех пор наломали ещё больше дров. «Чёрная метка» не подействовала…
В пятницу монарх, носитель верховной власти в стране, решила наконец «выйти из тени» и пригласила в свою частную резиденцию — замок Балморал, где в 1896 году посетил королеву Викторию царь Николай II, — премьера Джонсона, чтобы вправить ему мозги. В субботу Борис, который перед этим известил письмом членов Консервативной партии, что собирается вывести страну из ЕС даже в обход закона, засобирался в Лондон, чтобы искать выход из кризиса.
Что монарх шепнула на ухо Джонсону?
Что ему сказала королева, никто никогда никому не расскажет. Но нам этого и не надо: мы всё увидим и поймём по поведению и следующим шагам Бориса. Если возьмётся за ум, значит, он услышал своего монарха. Если нет, значит, его будут «харчить», и премьерство Бориса на самом деле станет самым коротким в британской истории.
А может быть, он, поговорив с королевой, сам подаст в отставку: ведь лучшего способа добиться досрочных выборов, которых так хочет Джонсон — в отличие от остальных ведущих политиков, — просто нет. Он может ещё поставить вопрос о доверии к себе в парламенте, чтобы его не получить — и этим путём добиться выборов.
Замок Балморал — частная королевская резиденция в Шотландии с богатой историей. Фото: Sigrid Wolf-Feix/globallookpress.com
Ей пришлось действовать
Елизавету II, взошедшую на престол при Уинстоне Черчилле и отступившую на старости лет от свято соблюдавшейся ею традиции держаться подальше от текущей политики, можно понять: газеты пишут, что Джонсон готов попрать закон и наплевать на бунтующий парламент ради катастрофического выхода Британии из ЕС, чего сейчас уже не хочет большинство её подданных и что повергает многих из них в шок. Бизнес, финансовые круги — в растерянности и несут большие убытки. Простые люди боятся, что еда станет дороже, хуже качеством и что её будет меньше, что здравоохранение при Джонсоне станет платным. Многие опасаются, что лишатся работы, потому что компании бегут из страны в Европу, чтобы не остаться за бортом её огромного рынка, в то время как будущее торговое соглашение с США будет кабальным — президент Дональд Трамп умеет класть своих оппонентов на лопатки, ведь Америка для него — прежде всего, особенно перед перевыборами.
Кроме того, монарху просто невозможно было «оставаться в тени», когда над одержимым Brexit политиком, которому она — за неимением лучшего — поручила сформировать правительство, нависла угроза оказаться за решёткой за игнорирование ясно и неоднократно выраженной воли парламента и соответствующих судебных решений. Какой скандал!
«Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда», — цитирует премьера его любимая газета The Daily Telegraph.
Между тем, как сообщила сегодня Би-би-си, «межпартийная группа депутатов, в том числе изгнанные (Джонсоном из партии. — Прим. Царьграда) консерваторы... готовятся обратиться в суд с целью заставить Джонсона добиваться отсрочки».
Елизавета II — истинный носитель верховной власти, Джонсон у неё 17-й по счёту премьер. Фото: UPPA/ZUMA Press/globallookpress.com
Однако, как сообщает The Guardian, некоторые консерваторы подзуживают Джонсона нарушить закон, чтобы тот стал «мучеником Brexit, если судьи решат посадить его в тюрьму за нарушение условий парламента». Далее газета пишет:
Поскольку работа парламента должна быть приостановлена не позднее следующего четверга, теперь представляется маловероятным, что Джонсон преуспеет в своём предложении провести выборы до 31 октября — если он не выберет ядерный вариант отставки.
В общем, как видим, страна сошла с ума, и 93-летнему монарху было самое время вмешаться и сказать что-то очень важное Джонсону в приватной обстановке, настолько важное, что он сократил свой визит в Балморал и бросился из Шотландии назад в Лондон улаживать запутавшиеся дела.
А она сможет?
Сможет ли королева удержать Британию на краю пропасти? Для тех, кто не в курсе, это странный вопрос, ведь со школьной скамьи известно, что британский монарх «царствует, но не правит». Но так ли это на самом деле? Почему же в таком случае припёртый парламентом и Брюсселем к стенке Джонсон в такое трудное для себя время помчался в Балморал?
Действительно, «в обычные времена» британский монарх просто «штампует» принимаемые правительством решения, потому что для целей оперативного управления страной существуют премьер-министр, парламент и бюрократия. Однако в такие времена, как сейчас, всё меняется, и монарх начинает играть роль «предохранителя» политической системы страны, сердцевиной которой он является. Ведь только у него как у носителя высшей власти есть право «поощрять и предостерегать», чем и воспользовалась в данном случае Елизавета II.
Если премьер Джонсон не прислушается наконец к своему монарху, ему несдобровать. Фото: I-Images/ZUMA Press/globallookpress.com
Это пустой звук?
Монарх является главой государства и Содружества, куда входят свыше 50 стран, в том числе Канада и Австралия. Он возглавляет Англиканскую церковь и, как и Папа Римский, по закону «не может ошибаться». Это также Верховный главнокомандующий, тот, кто объявляет войну и заключает мир. Все парламентские акты принимаются во имя монарха, законопроекты становятся законами только с его согласия. Это монарх распускает парламент, назначает и отправляет в отставку кабинет министров. Это его лицо фигурирует на банкнотах Банка Англии, почтовых марках и монетах. Это он создаёт пэров, вводит в звание рыцарей, назначает епископов и архиепископов, раздаёт награды. Это ему приносят в Британии клятву верности, а не народу, парламенту или тем более премьеру.
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Последние приходят и уходят и даже близко не знают того, что известно монарху, совмещающему в своём лице власть видимую и невидимую, закулисную (королевская семья контролирует английское масонство, пронизывающее все государственные и общественные структуры страны) и религиозную.
В общем, это фигура, объединяющая народ и его элиту, Британию и её Содружество, это — стержень и хранитель секретов британского правящего класса, в который монарх интегрирован глубочайшим образом, в том числе финансово. Джонсон у Елизаветы II — семнадцатый по счёту премьер. И этим всё сказано.
Подводим итоги
Так что, если Борис не настолько глуп, как многим кажется, он прислушается к тому, что ему сказала Елизавета II, и начнёт безотлагательно выполнять её пожелания. И тогда мы узнаем, чего она от него хотела, вызвав на ковёр в Балморал. Если же в течение ближайших нескольких дней всё останется по-старому и Борис продолжит свою разрушительную деятельность, его быстро «уйдут» или вынудят «самоликвидироваться». И он это теперь уже точно знает.

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