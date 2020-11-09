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Королева Елизавета II своим COVID-шагом удивила и Москву, и Лондон: "Если уж до такого дошло"

09 ноября 2020, 11:40  •  182 • В мире
Королева Елизавета II впервые за время пандемии COVID-19 надела маску на публике. Этот шаг удивил и Лондон, и Москву: "Ну если уж до такого дошло", - поделился эмоциями российский журналист.
В это воскресенье, 8 ноября, по всей Великобритании проходят торжества, посвящённые Дню памяти павших. Английская королева Елизавета II, несмотря на режим самоизоляции, не смогла остаться в стороне от скорбного дня и посетила могилу Неизвестного воина - захоронение было сделано ровно сто лет назад.
При этом на лице Её Величества впервые за всё время пандемии коронавирусной инфекции заметили защитную маску, а сама она была одета в тёмный траурный наряд. "Ну если уж до такого дошло", - не сдержал удивления корреспондент, автор телеграм-канала "Пул №3".
По традиции в этот день британские военные и ветераны собираются у памятников погибшим солдатам. Члены королевской семьи ежегодно возлагают венки к кенотафу в центре Лондона.

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