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Королева Елизавета II признала Крым русским. Письмо-подтверждение получили ученики

14 октября 2021, 11:00  •  185 • Политика
Королева Великобритании Елизавета II де-факто признала Крым русским. На конверте от письма из королевской канцелярии для учеников Малой академии наук из Крыма в качестве страны-адресата указана Россия.
Пока Лондон официально, что называется, де-юре, сопротивляется и отказывается признавать Крым русским, игнорируя тем самым волю жителей полуострова, в королевской канцелярии де-факто в качестве страны-адресата указали Россию.
Письмо, о котором идёт речь, - это ответ королевы Великобритании Елизаветы II на обращение учащихся севастопольской Малой академии наук. Сами ученики и педагоги считают полученный ответ от монарха приятной неожиданностью.
В группе учебного заведения в соцсети "ВКонтакте" опубликован полный текст письма. Однако интернет-пользователи обратили внимание на один важный нюанс: ответ-то пришёл из Лондона в русский Крым. На конверте синим по белому так и написано: "Russia" (Россия).
Теперь ученики готовят новое письмо для королевской семьи. На этот раз их адресатами станут принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.
Журналистка Юлия Витязева не без иронии отреагировала на новость, уязвив украинские власти.
"Её Величество уже на "Миротворце"?" - поинтересовалась она в своём Telegram-канале, комментируя новость о письме от британской королевы.

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