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Королева Елизавета II больше не указ: Барбадос объявил о выходе из подчинения британской короне

17 сентября 2020, 01:00  •  41 • Политика
Барбадос с 2021 года откажется от власти британской короны и изменит форму правления с конституционной монархии на республику. "Это будет окончательное подтверждение того, что мы верим в себя и способны многого достичь", - заявила премьер Барбадоса Миа Моттли.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли объявила о намерении окончательно выйти из подчинения Великобритании в 2021 году. В настоящий момент остров формально является британской колонией и подчиняется королеве Великобритании Елизавете II. На острове её представляет генерал-губернатор Сандра Мейсон.
Барбадос является одним из самых густонаселённых и процветающих островов в Карибском море. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году, однако государство по-прежнему является конституционной монархией и формально подчиняется британской короне.
Глава правительства Барбадоса Миа Моттли планирует изменить существующую форму правления с конституционной монархии на республику. Это планируется сделать в 2021 году, в 55-летнюю годовщину независимости от Британии.
"Это будет окончательное подтверждение того, что мы верим в себя и способны многого достичь", - заявила премьер Барбадоса.
В Букингемском дворце уже прокомментировали намерение Барбадоса выйти из подчинения короне. Согласно официальному заявлению монаршей семьи, вопрос должны решать правительство и народ Барбадоса.

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