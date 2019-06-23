Королева Британии "в ужасе" бежала из Букингемского дворца из-за атаки крыс

Как сообщает таблоид The Sun, ссылаясь на свои источники, крсы были замечены даже на королевской кухне, что израсходовало последнюю каплю терпения Елизаветы II.

После того, как она покинула пределы дворца, сюда были вызваны специалисты по борьбы со вредителями. Помимо проведения необходимых работ, они провели лекцию для персонала, в которой рассказали какие меры надо предпринимать, чтобы не допустить распространения грызунов. К примеру, прислуга узнала, что важно убирать все крошки и закрывать дверцы шкафов.

В прошлом году стало известно, что Британии угрожает нашествие редкой породы крыс-мутантов, пишет таблоид. Дело в том, что длиннохвостые грызуны стали менее восприимчивы к яду, которым их обычно травят