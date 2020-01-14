Королева благословила: Елизавета II разрешила Гарри и Меган отказаться от титулов и покинуть дворец

В Букингемском дворце сформировали позицию о решении принца Гарри и его жены герцогини Сассекской Меган Маркл отказаться от исполнения обязанностей как старших членов королевской семьи.

Как заявила Елизавета II, выступая с первым официальным заявлением после экстренного семейного совета, она не против, чтобы её внук с супругой отправились в самостоятельное плавание.

Свое благословение она подкрепила сожалением, отметив, что предпочла бы, чтобы они "оставались полноценными членами королевской семьи". Королева затронула и финансовую сторону вопроса, указав, что супружеская пара дала ясно понять, что не хочет зависеть от бюджетных средств в своей новой жизни.

В Букингемском дворце отметили, что в ближайшее время принцу Гарри с женой предстоит переходный период - между Канадой и Британией.

Королева также подчеркивает, что пока в этом вопросе есть ряд нерешённых вопросов, но вскоре, надеется она, они будут разрешены.

Тем временем в прессе появились слухи, что отрекающиеся от титулов Гарри и Меган могут вновь устроить скандал для дворца. Герцоги Сассекские хотят принять участие в телевизионном интервью Tell-all US, передают "Дни.ру". Инсайдеры убеждены, что интервью может стать разменной монетой в переговорах четы с монаршей семьей.

"Может быть, они получат больше денег, если согласятся не разговаривать", – предположили аналитики ещё до официального заявления королевы, после которого такие догадки можно считать спорными.