Королева Англии продала уникальный "Маврикий": Цена поразила количеством нулей

Хобби британской королевы принесло ей немалую прибыль: выручка от продажи бесценной коллекции марок составила порядка 100 млн фунтов - это почти 10 млрд рублей. О необычной распродаже сообщила Daily Mail.

Всего у королевы имелось не менее 300 альбомов и 200 коробок с самыми разными марками из всех стран мира. Известно, что королева является страстной филателисткой и много десятилетий посвятила коллекционированию редких образцов.

Марки королевы всегда находились в хранилище Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, а самой ценной из них считалась марка "Голубой Маврикий". Её приобрёл ещё дед Елизаветы король Георг V - в 1904 году он отдал за редкую вещицу около полутора тысяч фунтов на аукционе. Спустя сто с небольшим лет марка стоит уже около 2 млн фунтов, или 200 млн рублей.

Напомним, в этом году, в нарушение многовековой традиции, английская королева встретит Рождество без своих близких. Из-за пандемии коронавируса Елизавета II и её супруг принц Филипп самоизолировались в Виндзорском замке и проведут праздник вдвоём.