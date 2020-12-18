|
Королева Англии продала уникальный "Маврикий": Цена поразила количеством нулей
18 декабря 2020, 05:10 • 47 • В мире
Королева Англии Елизавета II проводит время на самоизоляции с пользой и даже с выгодой. Ей удалось крайне удачно продать коллекцию раритетных марок, среди которых уникальный "Голубой Маврикий": за сто лет он подорожал в 1000 раз и теперь стоит 2 млн фунтов.
Хобби британской королевы принесло ей немалую прибыль: выручка от продажи бесценной коллекции марок составила порядка 100 млн фунтов - это почти 10 млрд рублей. О необычной распродаже сообщила Daily Mail.
Всего у королевы имелось не менее 300 альбомов и 200 коробок с самыми разными марками из всех стран мира. Известно, что королева является страстной филателисткой и много десятилетий посвятила коллекционированию редких образцов.
Марки королевы всегда находились в хранилище Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, а самой ценной из них считалась марка "Голубой Маврикий". Её приобрёл ещё дед Елизаветы король Георг V - в 1904 году он отдал за редкую вещицу около полутора тысяч фунтов на аукционе. Спустя сто с небольшим лет марка стоит уже около 2 млн фунтов, или 200 млн рублей.
Напомним, в этом году, в нарушение многовековой традиции, английская королева встретит Рождество без своих близких. Из-за пандемии коронавируса Елизавета II и её супруг принц Филипп самоизолировались в Виндзорском замке и проведут праздник вдвоём.
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 декабря 2020, 09:55
|
12 декабря 2020, 04:20
|
14 декабря 2020, 00:20
|
11 декабря 2020, 17:20
|
13 декабря 2020, 18:50
|
12 декабря 2020, 16:15
|
14 декабря 2020, 12:15