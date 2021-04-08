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"Король Украины": испанцы обвинили Байдена в разжигании войны с Россией

08 апреля 2021, 17:40  •  146 • Политика
Фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Властям Незалежной посоветовали выходить из кризиса путем переговоров
Простые европейцы внимательно следят за событиями на восточном крае континента и им явно не нравится накалившаяся обстановка в зоне вооруженного противостояния в Донбассе. Читатели испанского издания ABC раскритиковали западных политиков, которые поддерживают стремление киевского режима обострить конфликт в мятежном шахтерском крае.
Мы собрали яркие комментарии под статьей, вышедшей под заголовком "На границе с Донбассом растет военное напряжение между Россией и Украиной". В материале говорится о том, что Москва "продолжает посылать" войска к рубежам Незалежной, в то время как Киев "усиливает" свое военное присутствие на "линии разграничения" с сепаратистскими силами Донецка.
"Государственный переворот, который совершили США и ЕС <…> разрушил экономику страны <…>Сейчас у Украины нет отношений с Россией, она не является членом ЕС, живет на займы и субсидии, ведь у нее нет экономики, а с началом пандемии все только усугубилось. И всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада", – цитирует РИА "Новости" один из комментариев.
"Мотивировал это король Украины, также известный как ястреб Байден, на этот раз он использует против России не "умеренных" террористов, а украинцев. Наконец, он в очередной раз спровоцировал эту "опосредованную" войну на Украине", – считает Regreso al Futuro.
"За последние 25 лет она (Украина – ред.) потеряла 35% своего населения, а немногочисленная молодежь и люди детородного возраста уезжают в Россию, Германию и Лондон. Такое несостоявшееся государство как Украина должно вести переговоры и искать выход из ситуации", – подчеркнул пользователь.
"Как можно защищать дядю Сэма, который забрал испанскую Кубу и Филиппины? Ваши предки, которые там сражались, подняли голову ... Янки постоянно вторгались в страны, далекие от их границ. Кто развязал войну, в результате которой погибло 600 тыс человек из-за несуществующего оружия массового поражения? Другой пример: сирийские нефтяные скважины были захвачены безосновательно", – напомнил _6732.
"Не беспокойтесь, Байден отправил на Украину большую партию одеял", – с сарказмом заметил donquijoteysanchopanza_3774.
Однако нашлись и те, кто встал на сторону Украины.
"США не вторглись в Канаду и Мексику силой. Россия силой вторглась на территорию Украины. Украина имеет полное право в вступить в НАТО, если ее правительство примет такое решение...", – полагает salasgregorio297_67010.
"Путин никак не смирится с потерей российского житницы и стремится к конфронтации с Украиной, чтобы продолжить аннексию земель, которые он уже украл", – констатировал euti.
Ранее мы давали подборку комментариев читателей болгарского издания "Факты", отреагировавших на заявление представителя Киева в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича. Тот сообщил, что будущие учения НАТО Defender Europe 2021 будут отработкой войны с Россией в Черноморском регионе.
Один из пользователей предупредил, что Россия просто "размажет" Украину если майданные вожди попробуют военным путем "отобрать" у Москвы Крым.

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