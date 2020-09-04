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Король Таиланда простил изгнанную фаворитку и вернул все титулы
04 сентября 2020, 13:15 • 74 • В мире
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн простил свою фаворитку, которая была его телохранителем, затем стала женой и королевой, а позже была приговорена к тюремному сроку. На этот раз его величество проявил снисходительность и вернул бывшей возлюбленной все титулы.
СМИ сообщили, что бывшая охранница и фаворитка короля Таиланда, которая бесследно исчезла из поля зрения общественности в 2019 году, прощена своим мужем. Сининат Вонгваджирапакди тогда обвиняли в недостаточной лояльности и неблагодарности к королю, а также лишили всех воинских званий и титулов.
Но король Маха, он же Рама X, известный своей эксцентричностью, на днях решил забыть старые обиды и вернул бывшую возлюбленную во дворец.
Несколько лет назад таиландский монарх удивил всех, женившись на своей телохранительнице сразу после коронации. Вскоре он пожаловал ей титул королевы-консорт. Но спустя всего полгода обвинил супругу в неверности и заключил в тюрьму.
Теперь у Сининат появился второй шанс наладить отношения с капризным королём – все титулы ей уже возвращены. Прямо из тюрьмы Сининат была доставлена в Германию, где её уже ожидал соскучившийся муж. В Германии он, по информации издания "Экспресс газета", находится вместе со своим гаремом в полном составе: уже более полугода он живёт в роскошном отеле Мюнхена.
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