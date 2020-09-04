Король Таиланда простил изгнанную фаворитку и вернул все титулы

СМИ сообщили, что бывшая охранница и фаворитка короля Таиланда, которая бесследно исчезла из поля зрения общественности в 2019 году, прощена своим мужем. Сининат Вонгваджирапакди тогда обвиняли в недостаточной лояльности и неблагодарности к королю, а также лишили всех воинских званий и титулов.

Но король Маха, он же Рама X, известный своей эксцентричностью, на днях решил забыть старые обиды и вернул бывшую возлюбленную во дворец.

Несколько лет назад таиландский монарх удивил всех, женившись на своей телохранительнице сразу после коронации. Вскоре он пожаловал ей титул королевы-консорт. Но спустя всего полгода обвинил супругу в неверности и заключил в тюрьму.

Теперь у Сининат появился второй шанс наладить отношения с капризным королём – все титулы ей уже возвращены. Прямо из тюрьмы Сининат была доставлена в Германию, где её уже ожидал соскучившийся муж. В Германии он, по информации издания "Экспресс газета", находится вместе со своим гаремом в полном составе: уже более полугода он живёт в роскошном отеле Мюнхена.