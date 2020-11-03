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Король Таиланда нарушил 40-летнее молчание, чтобы признаться своему народу в любви

03 ноября 2020, 07:55  •  53 • В мире
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, он же Рама Х, дал первое за более чем 40 лет интервью зарубежному СМИ. Он решил нарушить молчание, чтобы прокомментировать разгоревшиеся в стране антимонархические протесты. И признался в любви к своему народу.
Таиландский монарх дал первое за всё время своего официального правления интервью западному изданию. В беседе с британским каналом Channel 4 Рама X прокомментировал требования своих подданных, которые вышли на улицы и заявляют о необходимости реформ.
Король признался, что у него нет комментариев по этому вопросу, но заверил репортёров в том, что не питает к демонстрантам ничего, кроме любви. "Мы всё равно любим их", - трижды заявил он.
Маха Вачиралонгкорн намекнул также, что готов договариваться с недовольными гражданами: "Таиланд - это страна компромиссов", - отметил он в беседе с журналистами.
В том же ключе высказалась и дочь короля, принцесса Сириваннавари. Она повторила слова отца о любви к гражданам Таиланда, добавив, что это мирная страна.
В последний раз Рама Х общался с иностранной прессой в далёком 1972 году, когда ещё был наследным принцем.
Не так давно, напомним, короля Таиланда тайно госпитализировали - оказалось, что у одного из охранников монарха выявили коронавирус.
Это произошло во время его пребывания на родине, хотя все последние месяцы король провёл в Германии.
Там он находился с самого начала пандемии: будучи мультимиллиардером, Рама снял для себя и своей свиты целый отель. В нём он прожил не менее полугода.

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