|
Король Таиланда нарушил 40-летнее молчание, чтобы признаться своему народу в любви
03 ноября 2020, 07:55 • 53 • В мире
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, он же Рама Х, дал первое за более чем 40 лет интервью зарубежному СМИ. Он решил нарушить молчание, чтобы прокомментировать разгоревшиеся в стране антимонархические протесты. И признался в любви к своему народу.
Таиландский монарх дал первое за всё время своего официального правления интервью западному изданию. В беседе с британским каналом Channel 4 Рама X прокомментировал требования своих подданных, которые вышли на улицы и заявляют о необходимости реформ.
Король признался, что у него нет комментариев по этому вопросу, но заверил репортёров в том, что не питает к демонстрантам ничего, кроме любви. "Мы всё равно любим их", - трижды заявил он.
Маха Вачиралонгкорн намекнул также, что готов договариваться с недовольными гражданами: "Таиланд - это страна компромиссов", - отметил он в беседе с журналистами.
В том же ключе высказалась и дочь короля, принцесса Сириваннавари. Она повторила слова отца о любви к гражданам Таиланда, добавив, что это мирная страна.
В последний раз Рама Х общался с иностранной прессой в далёком 1972 году, когда ещё был наследным принцем.
Не так давно, напомним, короля Таиланда тайно госпитализировали - оказалось, что у одного из охранников монарха выявили коронавирус.
Это произошло во время его пребывания на родине, хотя все последние месяцы король провёл в Германии.
Там он находился с самого начала пандемии: будучи мультимиллиардером, Рама снял для себя и своей свиты целый отель. В нём он прожил не менее полугода.
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2020, 01:40
|
31 октября 2020, 02:00
|
31 октября 2020, 13:00
|
01 ноября 2020, 08:15
|
31 октября 2020, 18:30
|
29 октября 2020, 06:00
|
29 октября 2020, 00:30