Король Таиланда нарушил 40-летнее молчание, чтобы признаться своему народу в любви

Таиландский монарх дал первое за всё время своего официального правления интервью западному изданию. В беседе с британским каналом Channel 4 Рама X прокомментировал требования своих подданных, которые вышли на улицы и заявляют о необходимости реформ.

Король признался, что у него нет комментариев по этому вопросу, но заверил репортёров в том, что не питает к демонстрантам ничего, кроме любви. "Мы всё равно любим их", - трижды заявил он.

Маха Вачиралонгкорн намекнул также, что готов договариваться с недовольными гражданами: "Таиланд - это страна компромиссов", - отметил он в беседе с журналистами.

В том же ключе высказалась и дочь короля, принцесса Сириваннавари. Она повторила слова отца о любви к гражданам Таиланда, добавив, что это мирная страна.

В последний раз Рама Х общался с иностранной прессой в далёком 1972 году, когда ещё был наследным принцем.

Не так давно, напомним, короля Таиланда тайно госпитализировали - оказалось, что у одного из охранников монарха выявили коронавирус.

Это произошло во время его пребывания на родине, хотя все последние месяцы король провёл в Германии.

Там он находился с самого начала пандемии: будучи мультимиллиардером, Рама снял для себя и своей свиты целый отель. В нём он прожил не менее полугода.