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Король Швеции - о борьбе с пандемией: "Мы потерпели неудачу"
19 декабря 2020, 07:45 • 56 • В мире
Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что его страна, к сожалению, проиграла битву с пандемией коронавируса. "Мы потерпели неудачу", - признал монарх.
Швеция понесла намного больше потерь от коронавируса, чем остальные страны Скандинавии и Балтии, и получила горький урок в результате неверной стратегии борьбы с COVID-19. Это вынужден был признать сам король Швеции. В шведском обществе слова Карла XVI Густава восприняли как жёсткую критику правительства, что само по себе крайне необычно.
Монарх попросил прощения у народа за то, что властям не удалось спасти жизни тысяч людей. По официальным данным, от коронавируса в стране умерли 7802 человека, многие из них были постояльцами домов престарелых.
В эфире программы телеканала SVT "Год с королевской семьёй" 74-летний Карл XVI Густав честно признался: "Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно".
Также король выразил сочувствие всем, кто не смог тепло попрощаться со своими ушедшими родственниками. Он назвал этот факт тяжёлым и травмирующим опытом.
Эти слова короля удивили главного редактора журнала "Свенск Дамтиднинг" Юхана Линдваля: "Я удивлён, что в роли главы государства он делает такое резкое заявление. Это будет истолковано как критика нынешнего правительства", - уверен журналист.
Профессор общественного права Лундского университета Хенрик Венандер не уверен, что Карл XVI Густав имел моральное право на такие высказывания. Он напомнил, что в Швеции король является символической фигурой, а его главная задача - объединять нацию. Своё личное мнение монарх высказывает крайне редко, и оно, как правило, совпадает с политикой правительства.
Напомним, с самого начала пандемии власти Швеции отказались от строгих карантинных мер во имя спасения экономики. Эта политика расколола шведское общество - часть населения выступила в поддержку принципов "добровольной и личной ответственности", другая часть раскритиковала правительство за легкомыслие в такое тяжёлое время.
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