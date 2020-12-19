Король Швеции - о борьбе с пандемией: "Мы потерпели неудачу"

Швеция понесла намного больше потерь от коронавируса, чем остальные страны Скандинавии и Балтии, и получила горький урок в результате неверной стратегии борьбы с COVID-19. Это вынужден был признать сам король Швеции. В шведском обществе слова Карла XVI Густава восприняли как жёсткую критику правительства, что само по себе крайне необычно.

Монарх попросил прощения у народа за то, что властям не удалось спасти жизни тысяч людей. По официальным данным, от коронавируса в стране умерли 7802 человека, многие из них были постояльцами домов престарелых.

В эфире программы телеканала SVT "Год с королевской семьёй" 74-летний Карл XVI Густав честно признался: "Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно".

Также король выразил сочувствие всем, кто не смог тепло попрощаться со своими ушедшими родственниками. Он назвал этот факт тяжёлым и травмирующим опытом.

Эти слова короля удивили главного редактора журнала "Свенск Дамтиднинг" Юхана Линдваля: "Я удивлён, что в роли главы государства он делает такое резкое заявление. Это будет истолковано как критика нынешнего правительства", - уверен журналист.

Профессор общественного права Лундского университета Хенрик Венандер не уверен, что Карл XVI Густав имел моральное право на такие высказывания. Он напомнил, что в Швеции король является символической фигурой, а его главная задача - объединять нацию. Своё личное мнение монарх высказывает крайне редко, и оно, как правило, совпадает с политикой правительства.

Напомним, с самого начала пандемии власти Швеции отказались от строгих карантинных мер во имя спасения экономики. Эта политика расколола шведское общество - часть населения выступила в поддержку принципов "добровольной и личной ответственности", другая часть раскритиковала правительство за легкомыслие в такое тяжёлое время.