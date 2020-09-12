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Король Саудовской Аравии переговорил с Меркель

12 сентября 2020, 01:50  •  63 • В мире
Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд по телефону обсудил с канцлером ФРГ работу группы G20.
Лидеры Саудовской Аравии и Германии провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили совместные усилия стран G20 в борьбе против распространения и последствий коронавирусной инфекции.
Меркель высоко оценила вклад Саудовской Аравии в подготовку очередного саммита в непростых условиях пандемии.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии обсуждал те же вопросы подготовки к очередной встрече с Владимиром Путиным.
Саммит G20 пройдёт в ноябре 2020 года в Саудовской Аравии. Предыдущее заседание прошло летом 2019 года в японской Осаке. Сейчас власти принимающей страны решают, проводить мероприятие в онлайн- или офлайн-формате.

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