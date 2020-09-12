Король Саудовской Аравии переговорил с Меркель

Лидеры Саудовской Аравии и Германии провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили совместные усилия стран G20 в борьбе против распространения и последствий коронавирусной инфекции.

Меркель высоко оценила вклад Саудовской Аравии в подготовку очередного саммита в непростых условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии обсуждал те же вопросы подготовки к очередной встрече с Владимиром Путиным.

Саммит G20 пройдёт в ноябре 2020 года в Саудовской Аравии. Предыдущее заседание прошло летом 2019 года в японской Осаке. Сейчас власти принимающей страны решают, проводить мероприятие в онлайн- или офлайн-формате.