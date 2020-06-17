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Король Марокко прооперирован. У монарха проблемы с сердцем
17 июня 2020, 19:00 • 33 • В мире
Король Марокко Мохаммед VI перенёс операцию на сердце, сообщили марокканские СМИ. Это уже вторая операция монарха, у которого, как известно, имеется сердечное заболевание. На этот раз Его Величество доверился местным врачам.
В Рабате марокканские медики успешно провели королю Мохаммеду VI операцию на сердце. Известно, что три года назад 56-летний король уже ложился на операционный стол: тогда операцию проводили французские кардиохирурги.
На этот раз король не поехал за границу, доверив своё лечение марокканским специалистам. Показанием к вмешательству стало нарушение сердечного ритма. Местные СМИ сообщили, что операция прошла успешно.
Король Мохаммед VI правит Марокко уже более 20 лет, за это время он провёл ряд прогрессивных реформ и начал курс на демократизацию страны. В частности, он покончил с репрессиями, проводимыми тайной полицией, изменил конституцию, расширив полномочия парламента, а также законодательно закрепил права и свободы жителей страны. Кроме того, по инициативе монарха официальным языком Марокко, помимо арабского, стал и берберский.
Король женат на 42-летней Лалле Сальме, представительнице влиятельного арабского клана. Супруги воспитывают двоих детей, 17-летнего принца Мулая Хасана, который является наследником престола, и 13-летнюю принцессу Лаллу Хадижу.
Между тем проблемы со здоровьем наметились ещё у одного представителя могущественной королевской династии: "Экспресс газета" со ссылкой на зарубежные СМИ сообщила, что принц Уильям стремительно теряет зрение. Близорукость прогрессирует так быстро, что врачи разводят руками, а Кейт Миддлтон опасается, что супруг ослепнет полностью.
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