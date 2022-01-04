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Король и королева Швеции попали в изоляцию из-за COVID

04 января 2022, 20:45  •  108 • В мире
После бустерной вакцинации королевской четы стало известно, что супруги заболели.
Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия заболели COVID. Как говорится в распространённом сообщении королевского двора, несмотря на тройную вакцинацию, супруги заразились коронавирусом. При этом заболевание у них протекает легко.
Королевская чета чувствует себя хорошо, учитывая обстоятельства, отмечается в релизе.
Сейчас Карл XVI Густав и королева Сильвия вынуждены пребывать в изоляции. Специалисты тем временем отслеживают цепочку заражений.
Ранее несколько других членов королевской семьи заразились коронавирусом. Осенью 2020 года ПЦР-тесты сына короля принца Карла Филиппа и его жены принцессы Софии были положительными. Весной 2021 года были инфицированы кронпринцесса Виктория и принц Даниэль. Однако никто из них серьёзно не заболел.

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