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Коробка рычала: На мексиканской границе задержали посылку с необычным содержимым - видео

03 декабря 2019, 04:39  •  85 • В мире
На мексиканской границе обнаружили странную посылку, сообщает Ruptly. На деревянную коробку среагировала собака. Когда пограничники вскрыли посылку, внутри оказался живой львёнок. В Сеть попало видео, как "пушистая контрабанда" пытается выбраться из неудобной коробки.
Пограничники задержали посылку с необычным содержимым в Мексике, сообщает Ruptly. Национальная гвардия страны выложила видео находки. На кадрах маленький львёнок рычит и пытается выбраться из неудобной деревянной коробки.
Как сообщает местная жандармерия, находку сделали случайно во время выборочной проверки. Полицейская собака отреагировала на специфический запах посылки с отверстиями. Когда пограничники вскрыли посылку, внутри оказался живой львёнок. Маленького хищника конфисковали и отправили в зоопарк. Продавать львов запрещено по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
До этого незаконный груз задержали на границе с Украиной в Ростовской области. В багажнике обычной легковушки пограничники нашли несколько подозрительных пластиковых переносок, обмотанных скотчем в несколько слоев. Вскрыв контейнеры, сотрудники таможни нашли обезьян. Всего преступники везли 22 зелёные мартышки. Животных содержали в ужасных условиях: переноски для кошек были малы для обезьян, мартышкам было сложно дышать. Груз перемещали с Украины в Россию.

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Коробка рычала: На мексиканской границе задержали посылку с необычным содержимым - видео
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