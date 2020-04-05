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Корнилов уверен, что запуганный извне Зеленский заключит союз с Порошенко
05 апреля 2020, 16:35 • 22 • Украина
То, что сделал президент Украины Владимир Зеленский, продавив на внеочередной сессии Верховной рады принятие закона об открытии рынка земли, нельзя назвать иначе, как «иезуитством». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель издания МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Таким образом собеседник ФАН согласился с мнением украинского политолога Михаила Погребинского, заявившего в эфире телеканала NewsOne, что Зеленский подвергается серьезному «давлению извне» — в частности, международного валютного фонда (МВФ). Эта организация обещала после принятия закона предоставить Киеву крупный кредит, который, по заявлению украинского лидера, поможет стране «избежать дефолта». По словам Корнилова, это позволит лишь «отсрочить неизбежную встречу с суровой реальностью», которая неизбежно наступит, когда деньги от МВФ закончатся.
Собеседник ФАН предположил, что причиной безоглядных (ни на закон, ни на общественное мнение) действий Зеленского действительно является его панический страх перед кризисной ситуацией, в которую во многом загнало его собственное (а также правительства уже ушедшего в отставку Алексея Гончарука) непрофессиональное управление страной.
Корнилов обвинил украинского лидера в том, что тот «воспользовался случаем» и инициировал принятие закона о земле специально в то самое время, когда в стране повсеместно введен режим ЧС из-за эпидемии коронавируса. Таким образом Зеленский получил карт-бланш на разгон любых массовых мероприятий, которые могли бы состояться на волне народного недовольства, вызванного его инициативой.
Собеседник ФАН не исключает долгого и плодотворного сотрудничества между действующим и бывшим президентами Украины.
Автор: Игнат Старцев
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