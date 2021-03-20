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Корнилов предупредил украинцев о последствиях холодной войны между Россией и США

20 марта 2021, 19:00  •  24 • Украина
Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине могут привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он предупредил, что для Украины этот конфликт может обернуться «горячей войной».
«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и Российской империей, как ее видит Путин», — сказал Аваков.
Он призвал украинцев быть готовыми к тому, что противостояние России и Запада может обернуться для страны войной.
Политолог Владимир Корнилов объяснил в комментарии ФАН, что многие украинские деятели надеются на скорое обострение отношений России и США. Но они недооценивают риски для самой Украины, которая может стать жертвой, о чем и говорит Аваков.
«О чем на Украине говорят различные деятели, причем не только праворадикальные и националистические, а высшего порядка? О том, что надо стравить Россию и Запад, чтобы конфликт в Донбассе и Крыму превратился в международный. Для этого хорошо бы, чтобы Запад обрушился на Россию. А потом, когда Россия развалится, как считают многие украинские деятели, Украине еще перепадет несколько российских регионов. Ясное дело, что чем больше будет трений между Западом и Россией, тем больше будут радоваться украинские националисты», — отметил эксперт.
Политолог добавил, что холодная война между Россией и Западом уже идет, этого уже никто не скрывает — эксперты в аналитических отчетах и обзорах употребляют этот термин.
Ранее Аваков предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке. По его мнению, русская культура во многом принадлежит Украине.
Автор: Анна Ковалева

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