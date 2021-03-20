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Корнилов предупредил украинцев о последствиях холодной войны между Россией и США
20 марта 2021, 19:00 • 24 • Украина
Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине могут привести к новой холодной войне с Западом, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он предупредил, что для Украины этот конфликт может обернуться «горячей войной».
Он призвал украинцев быть готовыми к тому, что противостояние России и Запада может обернуться для страны войной.
Политолог Владимир Корнилов объяснил в комментарии ФАН, что многие украинские деятели надеются на скорое обострение отношений России и США. Но они недооценивают риски для самой Украины, которая может стать жертвой, о чем и говорит Аваков.
Политолог добавил, что холодная война между Россией и Западом уже идет, этого уже никто не скрывает — эксперты в аналитических отчетах и обзорах употребляют этот термин.
Ранее Аваков предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке. По его мнению, русская культура во многом принадлежит Украине.
Автор: Анна Ковалева
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