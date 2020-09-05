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Корнилов пояснил, когда Зеленский попадет под санкции РФ вслед за Порошенко
05 сентября 2020, 21:20 • 71 • Украина
Инструмент санкционных списков является куда более грозным оружием в руках российских властей, чем у их коллег на Западе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.
Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что правительство РФ расширило персональные санкции против Украины — в этом году под них попал экс-президент Петр Порошенко и ряд других «вышедших в тираж» деятелей украинской политики. Эксперт не исключает, что в обозримом будущем под санкции попадет и нынешний лидер Украины Владимир Зеленский.
Эксперт отметил дипломатичность подхода России в этом вопросе — в отличие, например, от стран Прибалтики, которые не постеснялись ввести санкции против действующего и по сей день главы Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Корнилов считает, что Порошенко к российским санкциям подготовился «как минимум морально», и сильно они его не удивят — в отличие от того случая, когда РФ впервые объявила его персоной нон грата. Тогда это оказалось для него действительно болезненным ударом.
Эксперт убежден, что свое попадание в санкционный список РФ Порошенко будет использовать в целях пиара, бравируя этим перед своей аудиторией в преддверии местных выборов.
Впрочем, похожая судьба ожидает и ныне действующего президента Украины Владимира Зеленского — разумеется, тогда, когда и он, в свою очередь, лишится своего высокого поста. По словам Корнилова, бывший комик «уже наработал» себе на российские санкции.
Автор: Игнат Старцев
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