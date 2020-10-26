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Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 07:25 • 754 • Украина
Почти на всей территории Украины прошли местные выборы. Данные экзит-полов уже показали ряд сюрпризов. Правящая партии страны "Слуга народа" по предварительным подсчетам набирает около 10,2% в киевскую Раду, пропуская вперед "УДАР" (19,7%) Виталия Кличко и "Европейскую солидарность" (17,7%) Петра Порошенко.
Раздражение националистически настроенных киевлян вызвал и возможный выход во второй тур выборов мэра столицы кандидата от "Оппозиционного блока — за жизнь" Александра Попова. По данным экзит-полов, действующий глава Киева Кличко набирает менее 50% голосов. Следом за ним идет Попов, которого, по предварительным данным, поддержали почти 10% жителей украинской столицы.
Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что президент Украины Владимир Зеленский особо и не рассчитывал получить что-то серьезное в киевской Раде.
Корнилов говорит, что теоретически Верещук сохраняет шансы пройти во второй тур.
Владимир Корнилов обращает внимание, что "Слуга народа" пропустила вперед силы Кличко и Порошенко на выборах в киевскую Раду.
Эксперт подчеркивает, что националисты уже нашли виновных в вероятном выходе кандидата от ОПЗЖ во второй тур.
Ранее главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва назвал "катастрофой" поражение партии Зеленского на выборах в местные органы власти. Как отмечает журналист, "если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране".
Автор: Иван Давыдов
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