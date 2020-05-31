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Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы
31 мая 2020, 17:55 • 205 • Украина
Многие все еще входящие в состав Украины регионы таят в себе угрозу сепаратизма и могут реализовать ее, если Киев продолжит «затягивать гайки», лишая их самобытности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Так собеседник ФАН прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором тот напомнил, что Харьков, Херсон, Одесса, Донецк, Луганск, Львов и Крым не входили в число земель Украины до ее вхождения в состав СССР. По его словам, все эти территории были получены Киевом от большевиков «полностью бесплатно».
Однако, продолжил эксперт, когда Украинская Советская Социалистическая Республика была только образована (1919 год), перечисленные Азаровым регионы действительно в ее состав не входили.
Но затем, напомнил собеседник ФАН, большевики решили, что нужно разбавить «мелкобуржуазный, несознательный крестьянский электорат» Украины «сознательным пролетарским населением Донбасса» — и ради тактических партийных интересов они присоединили к ней гигантские регионы, не имевшие к ней абсолютно никакого отношения.
По словам эксперта, большевики приложили массу усилий для того, чтобы «украинизировать» новые территории, присоединенные к Украинской ССР. Они насаждали «мову» (местный язык), запрещали термины вроде «Новороссии» (причем довольно жестко, под страхом репрессий) — в общем, делали все, чтобы эти области считали себя «именно Украиной».
Автор: Игнат Старцев
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