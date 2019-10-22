Корни сорняка под названием "украинизация Кубани" • 183 • Аналитика





Гончаренко в Доме профсоюзов Одессы





Сам Гончаренко известен тремя вещами. Во-первых, он — потрясающий пример украинской политической гибкости. Словно испуганный заяц, он проскакал из «зелёной» партии «Союз» в «Партию регионов», а когда запахло жареным, быстро вступил в порошенковскую «Европейскую солидарность».



Во-вторых, этот персонаж во время трагедии в Доме профсоюзов с людоедским задором снимал на смартфон трупы сожжённых заживо людей. После этот «герой» заявил, что «очистил Куликово поле от лагеря сепаратистов».



В-третьих, такая личность не была обойдена лаской доморощенных либералов. Ещё в 2012-м году Иосиф Райхельгауз, театральный режиссёр (по его словам), вручил Гончаренко почётную грамоту Союза театральных деятелей России за подписью Калягина. Чем отличился Алексей на театральном поприще, доподлинно неизвестно. Автор предполагает, что врождённая либеральная «чуйка» наших деятелей уже подсказывала, что Алексей — их человек.



Таким образом, над новой инициативой таких представителей Рады, у которых всё год от году валится из рук, а любая инициатива работает пылесосом из бюджета, можно только посмеяться. К тому же такие выпады — не редкость. Политический украинский национализм всегда работал только в парадигме ненависти к России, если русский фактор из этого уравнения убрать, то смысл существования «свидомых» сведётся к формуле жизни хомячка: пожрать, поспать и откинуть лапки. Но не всё так просто.





Гончаренко и Райхельгауз



Немного истории

Все влажные мечты Украины о Кубани зиждутся на истории прихода запорожцев на Тамань и на том политическом хаосе, который творился в России на протяжении нескольких лет, начиная с 1917-го года. В самом деле, в 1792 году казаки-запорожцы относительно недавно сформированного Черноморского войска высадились на пожалованную им императрицей Екатериной II землю Тамани. Вот только первопроходцами они не были и близко ни на Кубани, ни на Северном Кавказе.



Автор не станет вспоминать древнерусское Тмутараканское княжество, существовавшее на этих землях тысячу лет назад. Автор даже не станет упоминать о том, что первые посольства и военные экспедиции в эти края отправлялись ещё при царствовании Иоанна Васильевича. Лишь стоит указать, что запорожцы высаживались не на безлюдный дикий берег. Их встречали бойцы Таврического егерского корпуса. И если бы казаки вовремя не подняли Андреевский флаг, то командующий егерями премьер-майор Христофор Розенберг, поначалу принявший казачьи парусно-вёсельные суда за турецкий десант, то никакого прихода запорожцев на Тамань не было бы вовсе. А был бы форс-мажор на радость местной хамсе.





Памятник запорожцам на Тамани



Нет, никто не намерен оспаривать вклад запорожцев в освоение этого края, но этот вклад был далеко не единственным и не решающим. И вот тут следует указать пикантную деталь. Плодородные земли Кубани отвели запорожцам не за красивые глаза. Они были обязаны создать и контролировать так называемую Черноморскую кордонную линию, берущую начало в 1793-1794 годах. Однако спустя менее тридцати лет легендарный генерал Ермолов, инспектирующий линию укреплений, был вне себя от полной небоеспособности линии. Для решения проблемы генерал активно рекрутировал донских казаков, которые в итоге и обустроили укрепления и сам край не в пример прежним владельцам. А само командование перешло к донскому казачьему генералу Максиму Григорьевичу Власову. Так образовалось два «казачества». Черноморцами называли казаков-запорожцев, а линейцами – донских казаков.



Русское лихолетье

Смута всегда позволяет всплыть на политическую поверхность тщеславным, жадным и себялюбивым, но не реализовавшимся личностям. Так было и на Кубани в годы русского лихолетья. В 1917 году Кубанская войсковая Рада узурпировала власть в области. Её представители сами себя назначили уже краевой Радой, а в 1918 году, без каких-либо референдумов и прочего, объявили о создании независимой Кубанской народной республики. Костяком этих «депутатов» были черноморцы, потомки запорожских казаков. Благодаря активной работе провокаторов с территории современной Украины, поддержанных Германией, черноморцы вдруг вспомнили о своих «корнях» и стали ярыми украинофилами.





Но с первых же дней самозваные политики начали делать всё, чтобы закопать свой собственный проект. Во-первых, в «республике» ввели закон об «иногородних» и «коренных казаках». Последних, кстати, было менее 50% от общего населения. «Иногородние» же лишались избирательного права. Начались массовые притеснения как по классовому, так и по национальному признаку. Так, русские и горские неказачьи крестьяне, рабочие и даже офицеры становились предметом наживы новых хозяев жизни. Во-вторых, классовое ханжество черноморцев отринуло от них другой пласт казачества – линейцев. В-третьих, пока самостийники мечтательно делили чужое имущество, в Черноморской губернии со столицей в Новороссийске утвердилась советская власть, которую самостийники ненавидели.





Украинская агитация времён Кубанской народной республики



В итоге в феврале 1918 года, когда красные отряды, в состав которых влились многие линейцы, начали поход на Екатеринодар, Кубанская рада бросила клич по станичным и хуторским атаманам и казакам, которые совсем недавно рвали глотку о самостийности Кубани. На деле же оказалось, что новые хозяева жизни, всплывшие на волне смуты, были заняты только своими финансовыми делами и насаждением единоличной власти в своих селениях. И уж тем более оборонять «столицу» никто не спешил. В итоге красные отряды под командованием донского казака Алексея Автономова вошли в Екатеринодар практически без единого выстрела. Казачьи войска Рады же в это самое время бежали на север, прихватив всю казну целой области.



Вернулась Кубанская рада исключительно на штыках Добровольческой армии генерала Деникина. Странный союз самостийников и Деникина стоял исключительно на ненависти к красным, т. к. сам Антон Иванович своих «союзников» презирал за чванство, сельское мышление, жадность и разгильдяйство. Этот «союз» стал колоссальной ошибкой Деникина. Украинофильские казаки отказывались подчиняться приказам без одобрения главы Кубанской рады и вносили разброд в ряды войск. К тому же Кубанская рада постоянно контактировала со своими украинскими братьями по разуму, пестуемыми Германией. Не чурались самостийники и связей с бандами «зелёных». Политическая чистоплотность вообще была не в чести. И это, конечно, происходило за спиной Деникина.





Кто у нас "думкой" богатеет?



В итоге всё закономерно закончилось крахом. Рада разграбила областную казну, опустошила богатый хлеборобный край, а венцом всего этого была новороссийская катастрофа. Легендарный лётчик Владимир Коккинаки позже вспоминал эти страшные годы. Однажды на улице Володя, совсем ещё мальчишка, стал свидетелем того, как два вооружённых хлопца, болтающие на кривой балачке, расстреляли прохожего, чтобы стянуть с него сапоги.



Сетевые самостийники

Казалось бы, всё, финиш. Сама история показала недееспособность кубанских самостийников, которые в фарватере молдавских националистов самостийно мечтают эту самую самостийность продать другой стране. Но не всё так просто в современном мире. Ещё в конце 90-х в рамках разнообразных программ на Кубань с Украины потянулись весьма специфические историки, этнографы и лингвисты. Благо недостатка таких «учёных» на Украине не было. Сразу после развала Союза на территории Украины начали расти как грибы такие институты, как Национальная академия государственного управления при президенте. Репортаж Колорадского Таракана. День «Де», или Украденный Бессмертный полк



Выкормыши этих заведений украинским национализмом были напичканы под завязку, а об уровне профессионализма мы можем судить хотя бы по такому счастливому обладателю диплома академии, как премьер-министр Алексей Гончарук. А так как до 2014 года Украина отчасти стараниями СМИ и групп влияния позиционировалась как братская страна, то фальшивые теории об украинских корнях Кубани выслушивались с подозрением, но благосклонно. Даже пропагандистские бредни о том, что кубанская балачка не просто южнорусский говорок, а ветвь украинского языка, который и является исконным языком Кубани, имели место.





Типичные картинки сетевых самостийников



Со временем влажные мечты о чужой земле отозвались бурлением в Интернете. На свет появилась группа «ВКонтакте» с диким ультраправым креном и отголосками нацизма под названием «Кубанская народная республика». При этом посты в этой группе точь-в-точь повторяют традиции политической нечистоплотности хуторской Рады начала 20-го века. Тут и шаман Александр, и какая-то освободительная армия, и навязывание «неродного» русского языка, и призыв свергнуть план Даллеса и начать возрождение… русской нации. В итоге весь этот идеологический винегрет направлен только на разжигание розни и политического хаоса внутри России. При этом подавляющее количество членов группы живёт, конечно, на Украине, правда, поливает оппонентов русским матом.



Но это была лишь первая ласточка сетевых борцов. Сейчас в сети функционирует и регулярно пополняется полноценный сайт «Кубанской народной республики», используя официальные цвета флага и символику Краснодарского края. За ширмой «республики» активно продвигают фальсификат Кубани украинской. При этом националистический характер подчёркнут крайне комплиментарной формой подачи материалов о скинхедах и прочих ультраправых маргиналах. Ресурс дописался до того, что в статье о людоедской личности Гончаренко «прифотошопил» на этого «борца» папаху. Активно работают эти провокаторы и на других ресурсах – от социальных сетей до видеохостингов. Почему компетентные органы ещё не обратили внимание на такие потуги, отдающие разжиганием межнациональной розни и открытыми призывами к расчленению государства, автору неизвестно.





Стандартный контент специфических самостийных ресурсов



Казалось бы, пара маргинальных ресурсов и влажные мрии украинских деятелей, страна которых расползается по частям. Однако в современном мире информационной вакханалии даже это серьёзный задел, который в перспективе легко сможет сколотить вокруг себя с десяток проходимцев, чья активность атомного реактора обострена лютым комплексом неполноценности. А после приобретения необходимого обмундирования эта кучка превращается в «казаков» — пора выходить на площадь. Один-два хлёстких лозунга, и вот репутация целого региона под вопросом, не считая отношения к казачеству. И если сотня-другая экоактивистов может вызвать транспортный коллапс в Лондоне, то последствия таких проявлений с националистическим душком могут быть куда серьёзнее. 17 октября Алексей Гончаренко сообщил о создании межфракционного объединения «Кубань» с известными целями.Сам Гончаренко известен тремя вещами. Во-первых, он — потрясающий пример украинской политической гибкости. Словно испуганный заяц, он проскакал из «зелёной» партии «Союз» в «Партию регионов», а когда запахло жареным, быстро вступил в порошенковскую «Европейскую солидарность».Во-вторых, этот персонаж во время трагедии в Доме профсоюзов с людоедским задором снимал на смартфон трупы сожжённых заживо людей. После этот «герой» заявил, что «очистил Куликово поле от лагеря сепаратистов».В-третьих, такая личность не была обойдена лаской доморощенных либералов. Ещё в 2012-м году Иосиф Райхельгауз, театральный режиссёр (по его словам), вручил Гончаренко почётную грамоту Союза театральных деятелей России за подписью Калягина. Чем отличился Алексей на театральном поприще, доподлинно неизвестно. Автор предполагает, что врождённая либеральная «чуйка» наших деятелей уже подсказывала, что Алексей — их человек.Таким образом, над новой инициативой таких представителей Рады, у которых всё год от году валится из рук, а любая инициатива работает пылесосом из бюджета, можно только посмеяться. К тому же такие выпады — не редкость. Политический украинский национализм всегда работал только в парадигме ненависти к России, если русский фактор из этого уравнения убрать, то смысл существования «свидомых» сведётся к формуле жизни хомячка: пожрать, поспать и откинуть лапки. Но не всё так просто.Все влажные мечты Украины о Кубани зиждутся на истории прихода запорожцев на Тамань и на том политическом хаосе, который творился в России на протяжении нескольких лет, начиная с 1917-го года. В самом деле, в 1792 году казаки-запорожцы относительно недавно сформированного Черноморского войска высадились на пожалованную им императрицей Екатериной II землю Тамани. Вот только первопроходцами они не были и близко ни на Кубани, ни на Северном Кавказе.Автор не станет вспоминать древнерусское Тмутараканское княжество, существовавшее на этих землях тысячу лет назад. Автор даже не станет упоминать о том, что первые посольства и военные экспедиции в эти края отправлялись ещё при царствовании Иоанна Васильевича. Лишь стоит указать, что запорожцы высаживались не на безлюдный дикий берег. Их встречали бойцы Таврического егерского корпуса. И если бы казаки вовремя не подняли Андреевский флаг, то командующий егерями премьер-майор Христофор Розенберг, поначалу принявший казачьи парусно-вёсельные суда за турецкий десант, то никакого прихода запорожцев на Тамань не было бы вовсе. А был бы форс-мажор на радость местной хамсе.Нет, никто не намерен оспаривать вклад запорожцев в освоение этого края, но этот вклад был далеко не единственным и не решающим. И вот тут следует указать пикантную деталь. Плодородные земли Кубани отвели запорожцам не за красивые глаза. Они были обязаны создать и контролировать так называемую Черноморскую кордонную линию, берущую начало в 1793-1794 годах. Однако спустя менее тридцати лет легендарный генерал Ермолов, инспектирующий линию укреплений, был вне себя от полной небоеспособности линии. Для решения проблемы генерал активно рекрутировал донских казаков, которые в итоге и обустроили укрепления и сам край не в пример прежним владельцам. А само командование перешло к донскому казачьему генералу Максиму Григорьевичу Власову. Так образовалось два «казачества». Черноморцами называли казаков-запорожцев, а линейцами – донских казаков.Смута всегда позволяет всплыть на политическую поверхность тщеславным, жадным и себялюбивым, но не реализовавшимся личностям. Так было и на Кубани в годы русского лихолетья. В 1917 году Кубанская войсковая Рада узурпировала власть в области. Её представители сами себя назначили уже краевой Радой, а в 1918 году, без каких-либо референдумов и прочего, объявили о создании независимой Кубанской народной республики. Костяком этих «депутатов» были черноморцы, потомки запорожских казаков. Благодаря активной работе провокаторов с территории современной Украины, поддержанных Германией, черноморцы вдруг вспомнили о своих «корнях» и стали ярыми украинофилами.Но с первых же дней самозваные политики начали делать всё, чтобы закопать свой собственный проект. Во-первых, в «республике» ввели закон об «иногородних» и «коренных казаках». Последних, кстати, было менее 50% от общего населения. «Иногородние» же лишались избирательного права. Начались массовые притеснения как по классовому, так и по национальному признаку. Так, русские и горские неказачьи крестьяне, рабочие и даже офицеры становились предметом наживы новых хозяев жизни. Во-вторых, классовое ханжество черноморцев отринуло от них другой пласт казачества – линейцев. В-третьих, пока самостийники мечтательно делили чужое имущество, в Черноморской губернии со столицей в Новороссийске утвердилась советская власть, которую самостийники ненавидели.В итоге в феврале 1918 года, когда красные отряды, в состав которых влились многие линейцы, начали поход на Екатеринодар, Кубанская рада бросила клич по станичным и хуторским атаманам и казакам, которые совсем недавно рвали глотку о самостийности Кубани. На деле же оказалось, что новые хозяева жизни, всплывшие на волне смуты, были заняты только своими финансовыми делами и насаждением единоличной власти в своих селениях. И уж тем более оборонять «столицу» никто не спешил. В итоге красные отряды под командованием донского казака Алексея Автономова вошли в Екатеринодар практически без единого выстрела. Казачьи войска Рады же в это самое время бежали на север, прихватив всю казну целой области.Вернулась Кубанская рада исключительно на штыках Добровольческой армии генерала Деникина. Странный союз самостийников и Деникина стоял исключительно на ненависти к красным, т. к. сам Антон Иванович своих «союзников» презирал за чванство, сельское мышление, жадность и разгильдяйство. Этот «союз» стал колоссальной ошибкой Деникина. Украинофильские казаки отказывались подчиняться приказам без одобрения главы Кубанской рады и вносили разброд в ряды войск. К тому же Кубанская рада постоянно контактировала со своими украинскими братьями по разуму, пестуемыми Германией. Не чурались самостийники и связей с бандами «зелёных». Политическая чистоплотность вообще была не в чести. И это, конечно, происходило за спиной Деникина.В итоге всё закономерно закончилось крахом. Рада разграбила областную казну, опустошила богатый хлеборобный край, а венцом всего этого была новороссийская катастрофа. Легендарный лётчик Владимир Коккинаки позже вспоминал эти страшные годы. Однажды на улице Володя, совсем ещё мальчишка, стал свидетелем того, как два вооружённых хлопца, болтающие на кривой балачке, расстреляли прохожего, чтобы стянуть с него сапоги.Казалось бы, всё, финиш. Сама история показала недееспособность кубанских самостийников, которые в фарватере молдавских националистов самостийно мечтают эту самую самостийность продать другой стране. Но не всё так просто в современном мире. Ещё в конце 90-х в рамках разнообразных программ на Кубань с Украины потянулись весьма специфические историки, этнографы и лингвисты. Благо недостатка таких «учёных» на Украине не было. Сразу после развала Союза на территории Украины начали расти как грибы такие институты, как Национальная академия государственного управления при президенте.Выкормыши этих заведений украинским национализмом были напичканы под завязку, а об уровне профессионализма мы можем судить хотя бы по такому счастливому обладателю диплома академии, как премьер-министр Алексей Гончарук. А так как до 2014 года Украина отчасти стараниями СМИ и групп влияния позиционировалась как братская страна, то фальшивые теории об украинских корнях Кубани выслушивались с подозрением, но благосклонно. Даже пропагандистские бредни о том, что кубанская балачка не просто южнорусский говорок, а ветвь украинского языка, который и является исконным языком Кубани, имели место.Со временем влажные мечты о чужой земле отозвались бурлением в Интернете. На свет появилась группа «ВКонтакте» с диким ультраправым креном и отголосками нацизма под названием «Кубанская народная республика». При этом посты в этой группе точь-в-точь повторяют традиции политической нечистоплотности хуторской Рады начала 20-го века. Тут и шаман Александр, и какая-то освободительная армия, и навязывание «неродного» русского языка, и призыв свергнуть план Даллеса и начать возрождение… русской нации. В итоге весь этот идеологический винегрет направлен только на разжигание розни и политического хаоса внутри России. При этом подавляющее количество членов группы живёт, конечно, на Украине, правда, поливает оппонентов русским матом.Но это была лишь первая ласточка сетевых борцов. Сейчас в сети функционирует и регулярно пополняется полноценный сайт «Кубанской народной республики», используя официальные цвета флага и символику Краснодарского края. За ширмой «республики» активно продвигают фальсификат Кубани украинской. При этом националистический характер подчёркнут крайне комплиментарной формой подачи материалов о скинхедах и прочих ультраправых маргиналах. Ресурс дописался до того, что в статье о людоедской личности Гончаренко «прифотошопил» на этого «борца» папаху. Активно работают эти провокаторы и на других ресурсах – от социальных сетей до видеохостингов. Почему компетентные органы ещё не обратили внимание на такие потуги, отдающие разжиганием межнациональной розни и открытыми призывами к расчленению государства, автору неизвестно.Казалось бы, пара маргинальных ресурсов и влажные мрии украинских деятелей, страна которых расползается по частям. Однако в современном мире информационной вакханалии даже это серьёзный задел, который в перспективе легко сможет сколотить вокруг себя с десяток проходимцев, чья активность атомного реактора обострена лютым комплексом неполноценности. А после приобретения необходимого обмундирования эта кучка превращается в «казаков» — пора выходить на площадь. Один-два хлёстких лозунга, и вот репутация целого региона под вопросом, не считая отношения к казачеству. И если сотня-другая экоактивистов может вызвать транспортный коллапс в Лондоне, то последствия таких проявлений с националистическим душком могут быть куда серьёзнее. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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