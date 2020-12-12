Кормить Украину ещё пять лет: Куда ведёт "Северный поток"

Автор:

Сергей Латышев

В минувшую субботу судно-трубоукладчик "Академик Черский" приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода в районе датского острова Борнхольм, до ночи с воскресенья на понедельник постояло в этой точке, после чего, согласно информации глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, отправилось в… Калининград. А якорный трубоукладчик "Фортуна", который должен укладывать, согласно последнему уведомлению Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), трубы на немецком мелководье, ушёл в порт Висмар. В настоящее время "Фортуна" покинула его и готова приступить к работам.

Речь идёт о двух ключевых судах героически собранного "Газпромом" на Балтике флота, от которых прежде всего зависит достройка ставшего объектом американских санкций трубопровода, крайне выгодного России и Германии. Вся эта суета совпала с призывом и.о. посла США в ФРГ Робин Куинвилл ввести мораторий на строительство "Северного потока – 2", чтобы не дать Москве "обойти Украину и расколоть Европу".

Что разрешили немцы?

Немцы дали отмашку компании – оператору проекта на проведение работ лишь с 5 по 31 декабря и только в своих территориальных водах – в исключительной экономической зоне Германии. Для работ в январе-апреле требуется получить ещё одно разрешение BSH. Пока же трубы можно укладывать лишь на двух участках общей длиной всего 2,6 километра. Его реально построить до конца года, если сейчас начать строительство. Датский же участок, которым Берлин, естественно, не распоряжается, это уже 147 километров. На него потребуется от трёх до шести месяцев с учётом простоев из-за непогоды, плюс ещё несколько месяцев на пусконаладочные работы. В условиях зимних штормов и постоянного датского саботажа в интересах США сроки завершения основной части оставшегося долгостроя назвать просто невозможно.

Так что немецкое разрешение было, скорее, "пробным шаром", стремлением прощупать США, совершенно запутавшиеся со своими президентскими выборами, чтобы посмотреть, какая будет реакция, в надежде, что американцы настолько скатились в междоусобицу, что им сейчас ни до чего другого дела нет. Судя по поведению "Академика Черского" и "Фортуны" и жёсткому заявлению и.о. посла США в Берлине, эти надежды не вполне оправдались. Как не оправдывались ранее уловки европейских правительств по выводу своих компаний из-под американских санкций различными хитроумными способами (в случае с Ираном, например).

Поэтому у немцев вряд ли получится обмануть Вашингтон путём предполагаемого создания специального фонда по защите климата, который признает "Северный поток – 2" в качестве "одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге – Передней Померании", в том числе в связи с возможностью поставок по нему водорода. Созданное этим ещё не существующим фондом некое коммерческое предприятие и возьмёт, дескать, на себя взаимодействие с российскими судами-строителями. Всё это попахивает, однако, маниловщиной. Также мало что значат периодически раздающиеся из Берлина и имеющих дела с Россией кругов немецкого бизнеса заявления о недопустимости американских экстерриториальных санкций (когда от них страдают интересы Германии, разумеется). Всё это слова, а нужны дела.

Русских хотят "кинуть"

Весьма показательно ведут себя и крупнейшие европейские компании – партнёры "Газпрома" по "Северному потоку – 2". Все они "привержены" этому проекту, не хотят выходить из него и даже заявляют, что его уже не остановить. Но вот только не хотят при этом ничем рисковать, считая по умолчанию, что все издержки, которых становится всё больше, должен взять на себя "Газпром".

Англо-голландская Shell заявила, например, ТАСС, что во втором квартале 2020 года "завершила свои обязательства по предоставлению финансирования проекту". Австрийская OMV также объявила, что финансовые взносы в "Северный поток – 2", составившие порядка 729 миллионов евро, "к настоящему времени" завершены. Причём австрийская компания сама себе противоречит, поскольку в соглашении о финансировании прописана сумма в 950 миллионов евро. Германский концерн Uniper признаёт, что на ноябрь 2020 года направил 700 миллионов евро на финансирование проекта, но с мая эта сумма не менялась. Wintershall Dea сообщила, что профинансировала "Северный поток – 2" на 75% от указанной в договоре сумме, потратив 712 миллионов из 950. А что с остальными 25% – молчок.

Хотя всё ведь совершенно ясно: после того как было построено 94% "Северного потока – 2", американского ножа у своего горла не испугался только "Газпром", но один он оставшиеся 6% достроить не может – не у себя же дома он строит!

Что происходит?

Чтобы понять, что творится, необходимо вспомнить, что подписанный в конце 2019 года после жарких баталий контракт между украинским "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает минимальный объём транспортировки российского газа по территории Украины в 2020 году в 65 миллиардов кубометров, в последующие четыре года – по 40 миллиардов кубометров. Данное уменьшение заложено в договор, потому что российский концерн рассчитывал до 2020 года закончить строительство "Северного потока – 2". Это означает, что если "Газпром" не сможет достроить и запустить до начала отопительного сезона газопровод, то проплаченных 40 миллиардов кубометров ему не хватит. Особенно если зима 2021 года будет холодной, а экономика Германии не сильно пострадает из-за ковида. В Киеве же уже заявляют, что "за дополнительный объём придётся доплачивать".

Кто бы сомневался: если сейчас тарифы безумные, в разы больше, чем у Польши (за пять лет действия соглашения Украина гарантировано получит около 7,2 миллиарда долларов, без которых она уже не может существовать), то новый тариф за дополнительный объём будет просто заоблачным. И "Газпрому" придётся раскошеливаться, чтобы выполнять свои контрактные обязательства, в условиях, когда Запад денег Украине уже практически не даёт, а Киеву приходится погашать старые долги МВФ. В "Нафтогазе" утверждают, что в четвёртом квартале 2020 года "Газпром" уже заказывал дополнительные квоты. Если до начала отопительного сезона 2021 года "Северный поток – 2" не будет достроен (это технически возможно, если возобновить стройку сейчас), то дополнительные квоты станут нормой.

По прогнозу главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, который приводит "Немецкая волна" (DW), транзит природного газа из России через Украину до конца 2020 года составит 55-56 миллиардов кубометров, а в следующем году может достичь 70-85 миллиардов кубометров, если газовый рынок в Европе оживёт и будут преодолены последствия пандемии. Если этого не произойдёт, то транзит в 2021 году будет на уровне 2020 года – около 55 миллиардов кубометров. А проплачены, напомним, 40 миллиардов.

Делаем выводы

Таким образом, получается следующее. Во-первых, немцы и другие европейцы будут получать из России свой газ, даже если "Северный поток – 2" не будет достроен. Во-вторых, Россия будет продолжать, причём куда в больших масштабах, финансово поддерживать враждебную ей Украину на плаву, снимая с Запада это бремя. В-третьих, немцам, как и другим западным европейцам, нет никакого резона спешить с достройкой "Северного потока – 2", рискуя подставиться под американские санкции, от которых они больше потеряют.

Нельзя также исключать, что в Европе надеются ещё и на то, что бесконечные затяжки с возобновлением долгостроя вынудят "Газпром" хлопнуть дверью, и тогда с него можно будет содрать деньги, в несколько раз превышающие затраты на проект, как с якобы виновника его срыва.

Москва, похоже, не предвидела такого развития событий. Считалось, что это маленькая Болгария с купленной американцами элитой, под давлением Вашингтона и Брюсселя, может сорвать "Южный поток". Но Германия, ведущая страна Евросоюза, – это надёжно, с ней можно заключить негласную сделку: мы ещё пять лет, так и быть, кормим Украину, а вы обеспечиваете реализацию "Северного потока – 2", который сделает вас, к тому же, газовым хабом половины Европы. Недаром глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что завершение этого проекта "является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех её измерениях". Тем более что российская сторона даже готова качать в будущем по трубопроводной системе в Германию водород, столь любезный сердцу экологов.

Вот мы и увидим в обозримом будущем, можно ли рассчитывать в наши дни на немецкое честное слово или Россию снова вероломно обманули. Впрочем, такое не раз уже бывало в российско-германских отношениях и не только. Запад своих обещаний России обычно не выполняет, и русским, наконец, следует сделать из этого практические выводы.