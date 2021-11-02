Кормить надо русских, а не мигрантов: Кто сдвинет дело с мёртвой точки?

Сразу несколько высокопоставленных чиновников высказались в течение последних дней на тему пересмотра миграционной политики России. Заявления в деталях разбирали Сергей Мардан и Константин Малофеев.

Практически одновременно два высокопоставленных чиновника сделали знаковые заявления по мигрантскому вопросу. Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что власти Москвы вместе с подрядчиками готовят план полного отказа от использования труда мигрантов на столичных стройках. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию в силу роста числа совершаемых ими особо опасных преступлений.

Более того, парой дней ранее об угрозах со стороны миллионов мигрантов заявил на состоявшемся совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

На пути к решению проблемы

Можем ли мы считать сказанное не просто сигналом, а началом большой работы по изменению миграционной политики в России? Ответ на вопрос в эфире радио "КП" искали учредитель "Первого русского" Константин Малофеев и журналист, публицист Сергей Мардан.

"Вы правда полны оптимизма? Верите, что проблема решится, дело сдвинется с мёртвой точки?" - задал свой вопрос Мардан.

Константин Малофеев считает, что для этого есть все предпосылки:

Я верю, потому что такие важные люди, как Бастрыкин и Патрушев, просто так в унисон не выступают. И то, что Андрей Бочкарев немедленно на это отреагировал, - показатель того, что нам представлена не какая-то популистская кампанейщина. Мы, русские, уже давно привыкшие, что на детских площадках и улицах приходится чувствовать себя неуверенно из-за засилья мигрантов, надеемся, что город вернётся к нам. К коренному населению. А уверенности придаёт ещё и тот факт, что с аналогичными лозунгами об изменении миграционной политики на выборы шла и "Единая Россия".

Константин Малофеев напомнил, что вместе с Обществом "Царьград" Всемирный Русский Народный Собор, а также Общественная палата России и другие организации в начале сентября провели круглый стол "Этническая преступность". Там же присутствовали и представители МВД России:

А главным нашим спикером был Пётр Олегович Толстой, который сейчас стал главным "единороссом" по Москве, мой коллега по Всемирному Русскому Народному Собору. И там мы открыто говорили о том, что это проблема номер один для Москвы - мигранты. Поэтому "Единая Россия" уже тогда взяла этот вопрос на флаг, и мы все с нетерпением ждём, что он будет решён. Потому что предвыборные лозунги - это одно, а конкретные решения исполнительной власти - совсем другое.

Кто виноват, или Легенда о "кремлёвских башнях"

Кто является главным лоббистом вот этого чудовищного завоза трудовых мигрантов в Россию? Чёткий ответ также прозвучал в эфире. Константин Малофеев считает, что проблема носит частный характер:

Я думаю, что это размазанная по всей стране коррупция, - высказал гость программы "Утренний Мардан" свою точку зрения, попутно опровергнув и один популярный миф. - То есть всё-таки мы не имеем здесь никакой так называемой кремлёвской башни, которая обязательно хочет притащить сюда четыре миллиона незаконных мигрантов, не говорящих по-русски и повышающих преступность у нас на улицах, не дающих спокойно пройти.

Малофеев подчеркнул, что "такого нет". Главным же виновником ситуации является "низовая и среднего уровня коррупция". Где? И на этот вопрос есть прямой ответ:

В МВД, безусловно, где они получают за взятки свои бумажки на пребывание здесь, а потом бумажки перестают работать. Их всё равно никто не вычищает, рейды не проводятся в связи с отсутствием низового персонала и в связи с коррупцией на среднем уровне МВД, - продолжил разоблачать мигрантское лобби Константин Малофеев. - Разумеется, в стройкомплексе и в любых других направлениях то же, это легко и приятно - брать бесправных людей на работу. Но это не то, что поддерживается той или иной властью, той или иной "башней Кремля". И поэтому эту проблему действительно можно решить. Она решаема. Несмотря на количество людей. И можно потратить деньги на депортацию (ничего страшного!) нелегальных мигрантов. Не такие это гигантские деньги по сравнению с тем, что мы теряем, когда у нас на улицах изнасилования и убийства.

Он также подчеркнул, что "если мы, граждане, если мы, русские люди, сами не будем этим заниматься, не будем тормошить власть", то всё закончится печально.

Что делать?

Главное сегодня - это создание рабочих мест для коренного населения. Для русских, уверены собеседники. В целом же рабочие места - это основной показатель развития экономики. Сергей Мардан предложил Константину Малофееву прокомментировать этот тезис:

В нормальной экономике основным пунктом является не капитализация, не прибыль капиталистов и даже не собираемые налоги. Главным являются рабочие места. Ведь это то, что кормит граждан по-настоящему. И, между прочим, даёт людям социальный оптимизм для того же решения демографического вопроса. Разумеется, детей ты заводишь тогда, когда уверен в своём будущем. У тебя есть рабочее место, и ты понимаешь, что вокруг есть ещё куда устроиться, если вдруг отсюда по тем или иным причинам придётся уйти.

Однако Россия, к сожалению, всё ещё находится в "зоне маятника", продолжил Малофеев. От социализма мы качнулись в дикий капитализм. На разных уровнях действительно докладывают о росте ВВП. Однако часто это искусственные показатели, где, например, огромную роль занимают услуги, в том числе финансовые, ни для чего не нужные.

"В то время, как действительно настоящим показателем являются рабочие места", - подчеркнул Константин Малофеев.