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Кормить надо русских, а не мигрантов: Кто сдвинет дело с мёртвой точки?
02 ноября 2021, 18:45 • 228 • Политика
Сразу несколько высокопоставленных чиновников высказались в течение последних дней на тему пересмотра миграционной политики России. Заявления в деталях разбирали Сергей Мардан и Константин Малофеев.
Практически одновременно два высокопоставленных чиновника сделали знаковые заявления по мигрантскому вопросу. Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что власти Москвы вместе с подрядчиками готовят план полного отказа от использования труда мигрантов на столичных стройках. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию в силу роста числа совершаемых ими особо опасных преступлений.
Более того, парой дней ранее об угрозах со стороны миллионов мигрантов заявил на состоявшемся совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
На пути к решению проблемы
Можем ли мы считать сказанное не просто сигналом, а началом большой работы по изменению миграционной политики в России? Ответ на вопрос в эфире радио "КП" искали учредитель "Первого русского" Константин Малофеев и журналист, публицист Сергей Мардан.
"Вы правда полны оптимизма? Верите, что проблема решится, дело сдвинется с мёртвой точки?" - задал свой вопрос Мардан.
Константин Малофеев считает, что для этого есть все предпосылки:
Константин Малофеев напомнил, что вместе с Обществом "Царьград" Всемирный Русский Народный Собор, а также Общественная палата России и другие организации в начале сентября провели круглый стол "Этническая преступность". Там же присутствовали и представители МВД России:
Кто виноват, или Легенда о "кремлёвских башнях"
Кто является главным лоббистом вот этого чудовищного завоза трудовых мигрантов в Россию? Чёткий ответ также прозвучал в эфире. Константин Малофеев считает, что проблема носит частный характер:
Малофеев подчеркнул, что "такого нет". Главным же виновником ситуации является "низовая и среднего уровня коррупция". Где? И на этот вопрос есть прямой ответ:
Он также подчеркнул, что "если мы, граждане, если мы, русские люди, сами не будем этим заниматься, не будем тормошить власть", то всё закончится печально.
Что делать?
Главное сегодня - это создание рабочих мест для коренного населения. Для русских, уверены собеседники. В целом же рабочие места - это основной показатель развития экономики. Сергей Мардан предложил Константину Малофееву прокомментировать этот тезис:
Однако Россия, к сожалению, всё ещё находится в "зоне маятника", продолжил Малофеев. От социализма мы качнулись в дикий капитализм. На разных уровнях действительно докладывают о росте ВВП. Однако часто это искусственные показатели, где, например, огромную роль занимают услуги, в том числе финансовые, ни для чего не нужные.
"В то время, как действительно настоящим показателем являются рабочие места", - подчеркнул Константин Малофеев.
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