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Коричневое дно: На Украине эсэсовцев хоронит президентский полк
14 июня 2021, 14:55 • 66 • В мире
Из-под украинского дна снова постучали: в Киеве умершего ветерана дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула торжественно отпели в Михайловском соборе. Но и этого показалось мало. В последний путь (есть надежда, что в ад) его провожал почётный караул президентского полка ВСУ. Почести фашистам на Украине воздавали и раньше, но это, пожалуй, первый случай признания их "заслуг" на самом высоком государственном уровне.
Сначала о "герое", которому нынче слава. В 1943 году Орест Васкул добровольно вступил в дивизию СС "Галичина". О его персональных "подвигах" информации найти не удалось, однако хорошо известно, что немцы использовали данное формирование из предателей в карательных операциях против партизан и мирного населения. Столкнувшись с частями регулярной Красной Армии в 1944 году, украинские эсэсовцы были разбиты в пух и прах.
Васкул попал в плен, из которого ему удалось бежать. Однако в 1947 году был изловлен и приговорён к 25 годам лагерей. Впрочем, вполне заслуженный "четвертак" предатель не досидел: был амнистирован в 1956 году.
Казалось бы, фигура одиозная и вполне однозначная. Достойный соратник расстрелянного в 1987 году хатынского палача Григория Васюры. Однако, по мнению руководства Незалежной, он заслужил не позорную смерть и забвение, а торжественные похороны с участием почётного караула президентского полка.
Риторический вопрос: какова после этого цена заявлению пресс-службы Владимира Зеленского о том, что категорически осуждаются любые "проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического"? Торжественные похороны эсэсовца Васкула – это не "проявление пропаганды" нацизма?
– написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
Фото: скриншот кадра видео youtube.com
По словам украинского парламентария, президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису главы государства. Бужанский сообщил, что планирует направить соответствующие запросы начальнику Генштаба, министру обороны и главкому сухопутных войск, чтобы выяснить, кто конкретно отдал приказ направить почётный караул на похороны Васкула.
– пишет депутат.
Казалось бы, случай вопиющий. Однако почему-то не слышно слов осуждения со стороны "прогрессивной мировой общественности". Как будто так и надо. Толерантно промолчали и "совестливые" либералы из России, регулярно захлёбывающиеся в истериках от парада Победы и шествий "Бессмертного полка".
– считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.
Наконец, ещё один неутешительный вывод. Либо президент Украины Зеленский, несмотря на публичные заявления о недопустимости "проявлений пропаганды тоталитарных режимов", вполне открыто поддерживает нацистов, либо он попросту не контролирует своих подчинённых. Впрочем, как бы оно ни было на самом деле, ситуация с похоронами предателя Васкула в очередной раз подтвердила факт: балом на Украине правит фашистская мразь. Только чувствуя полную власть и безнаказанность, эта мразь может "зиговать" ветеранам войны, избивать женщину, вышедшую на улицу с портретом маршала Жукова. Ну а у русского человека может быть только одна реакция на подобных нелюдей – сами знаете какая. И закончиться наш "диалог" может только одним: так, как он закончился 9 мая 1945 года.
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