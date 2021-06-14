Коричневое дно: На Украине эсэсовцев хоронит президентский полк

Из-под украинского дна снова постучали: в Киеве умершего ветерана дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула торжественно отпели в Михайловском соборе. Но и этого показалось мало. В последний путь (есть надежда, что в ад) его провожал почётный караул президентского полка ВСУ. Почести фашистам на Украине воздавали и раньше, но это, пожалуй, первый случай признания их "заслуг" на самом высоком государственном уровне.

Сначала о "герое", которому нынче слава. В 1943 году Орест Васкул добровольно вступил в дивизию СС "Галичина". О его персональных "подвигах" информации найти не удалось, однако хорошо известно, что немцы использовали данное формирование из предателей в карательных операциях против партизан и мирного населения. Столкнувшись с частями регулярной Красной Армии в 1944 году, украинские эсэсовцы были разбиты в пух и прах.

Васкул попал в плен, из которого ему удалось бежать. Однако в 1947 году был изловлен и приговорён к 25 годам лагерей. Впрочем, вполне заслуженный "четвертак" предатель не досидел: был амнистирован в 1956 году.

Казалось бы, фигура одиозная и вполне однозначная. Достойный соратник расстрелянного в 1987 году хатынского палача Григория Васюры. Однако, по мнению руководства Незалежной, он заслужил не позорную смерть и забвение, а торжественные похороны с участием почётного караула президентского полка.

Риторический вопрос: какова после этого цена заявлению пресс-службы Владимира Зеленского о том, что категорически осуждаются любые "проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического"? Торжественные похороны эсэсовца Васкула – это не "проявление пропаганды" нацизма?

Если президентский полк отправляют на почётные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?

– написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Фото: скриншот кадра видео youtube.com

По словам украинского парламентария, президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису главы государства. Бужанский сообщил, что планирует направить соответствующие запросы начальнику Генштаба, министру обороны и главкому сухопутных войск, чтобы выяснить, кто конкретно отдал приказ направить почётный караул на похороны Васкула.

Просто интересно, последствий-то никаких, сами видите, хотя в приличном обществе за такое срывают погоны,

– пишет депутат.

Казалось бы, случай вопиющий. Однако почему-то не слышно слов осуждения со стороны "прогрессивной мировой общественности". Как будто так и надо. Толерантно промолчали и "совестливые" либералы из России, регулярно захлёбывающиеся в истериках от парада Победы и шествий "Бессмертного полка".

Ребятки, никакой другой Европы, кроме этой вот, с эсэсовцами. Хуже того, никакой другой западной цивилизации. Культуры западной никакой для нас нету. Надо просто об этом помнить каждый день, каждый час, всегда. Что всё это "гражданское общество", "права человека", вся "демократия", всё, что у них для нас есть, только и ждёт возможности повернуться к нам настоящей своей мордой. Вот этой вот. Эсэсовской,

– считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.

Наконец, ещё один неутешительный вывод. Либо президент Украины Зеленский, несмотря на публичные заявления о недопустимости "проявлений пропаганды тоталитарных режимов", вполне открыто поддерживает нацистов, либо он попросту не контролирует своих подчинённых. Впрочем, как бы оно ни было на самом деле, ситуация с похоронами предателя Васкула в очередной раз подтвердила факт: балом на Украине правит фашистская мразь. Только чувствуя полную власть и безнаказанность, эта мразь может "зиговать" ветеранам войны, избивать женщину, вышедшую на улицу с портретом маршала Жукова. Ну а у русского человека может быть только одна реакция на подобных нелюдей – сами знаете какая. И закончиться наш "диалог" может только одним: так, как он закончился 9 мая 1945 года.