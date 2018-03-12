Корейская оттепель: что стоит за готовностью Пхеньяна заключить с США мирный договор

КНДР намерена установить дипломатические отношения с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в Сеуле. Пхеньян рассчитывает заключить с Вашингтоном полноценный мирный договор. Советник лидера Южной Кореи Чон Ый Ён заявил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Однако в Белом доме отметили, что беседа глав государств не состоится без «конкретных шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению». Пойдёт ли Вашингтон навстречу Пхеньяну, разбирался RT.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет заключить с Соединёнными Штатами мирный договор и установить дипломатические отношения. Об этом сообщает южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в администрации президента страны. Своё намерение глава КНДР озвучил во время встречи с южнокорейской делегацией.

«Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения — вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне», — пишет издание.

В настоящее время между Пхеньяном и Вашингтоном отсутствует мирное соглашение.

Американские экспедиционные войска приняли активное участие в гражданской войне на Корейском полуострове (1950—1953) на стороне Сеула. По итогам боевых действий генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон и северокорейский генерал Нам Иль 27 июля 1953 года подписали соглашение о перемирии. В рамках документа была создана демилитаризованная зона, разделившая Корею на два государства.

Подписание договора о перемирии 27 июля 1953 г

© U.S. Department of Defense

Некоторое время спустя Вашингтон и Пхеньян достигли договорённости об обмене телами погибших и проведении поисковых работ. Иных межгосударственных соглашений власти КНДР и США не заключали на протяжении последних 60 лет.

Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону сесть за стол переговоров. Но каждый раз руководство США либо игнорировало инициативы Северной Кореи, либо отвечало на них отказом.

В 2016 году, будучи кандидатом в президенты США, Трамп неоднократно выражал готовность пообщаться с Ким Чен Ыном. Однако после прихода в Белый дом республиканец уже не выступал с подобными заявлениями. Более того, градус негативной риторики Вашингтона в адрес КНДР значительно повысился.

В ожидании «конкретных шагов»

Потепление в американо-северокорейских отношениях наметилось в начале марта 2018 года. В первых числах месяца состоялся визит южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян, где её представители встретились с Ким Чен Ыном.

Участниками переговоров со стороны Сеула стали советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун. По итогам общения была достигнута договорённость о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.

8 марта Чон Ый Ён прибыл с рабочей поездкой в Вашингтон. Комментируя результаты беседы с президентом США Дональдом Трампом, советник южнокорейского лидера не исключил возможность встречи главы Белого дома и Ким Чен Ына.

президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

«Я рассказал президенту Трампу, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время нашей встречи заявил о своей приверженности делу денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — отметил Чон Ый Ён.

В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что на текущий момент вопрос о встрече двух лидеров остаётся открытым. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына могут пройти до мая текущего года.

Однако она уточнила, что беседа не состоится, пока Пхеньян не предпримет «конкретных шагов» в сфере ядерного разоружения.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Reuters

© Jonathan Ernst

В интервью телекомпании ABC заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил о трудностях выбора места для переговоров. По его словам, администрация выступает против поездки делегации США в столицу Северной Кореи. В то же время он не исключил «различных вариантов».

«Мы считаем Ким Чен Ына единственным партнёром, обладающим полномочиями и способным принимать решения. Он привержен (и заявил о своей приверженности представителям Южной Кореи) делу денуклеаризации. А они (власти Южной Кореи. — RT) передали это заявление нам. Мы, в свою очередь, открыты для такого рода предложений», — сказал Шах.

«Сделка с дьяволом»

Основным требованием Вашингтона, Сеула и Токио является денуклеаризация Корейского полуострова. С 2016 года Пхеньян провёл десятки ракетных пусков, а в июле 2017 года испытал первую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-14».

В сентябре 2017 года Пхеньян отчитался об успехах в разработке боезаряда для МБР. В ответ Совет Безопасности ООН несколько раз ужесточал экономические санкции в отношении КНДР.

По информации южнокорейских СМИ, в 2018 году Пхеньян временно приостановил испытания баллистических ракет. Однако КНДР не собирается отказываться от имеющегося ядерного арсенала и закрывать текущие проекты в этой сфере.

Как полагают зарубежные эксперты, разработка КНДР атомного оружия и постоянные угрозы применить его — инструменты давления на соседей и Вашингтон. Реальная цель Ким Чен Ына заключается в том, чтобы достичь международного признания КНДР и вынудить ООН отменить санкционный режим.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов считает, что Ким Чен Ын стремится решить главную проблему КНДР — избавить страну от статуса изгоя, от репутации одного из центров мирового зла.

«Единственный вариант реализовать эту чрезвычайно сложную задачу состоит в развитии ударных вооружений, которые могли бы нанести неприемлемый ущерб США. Ядерное оружие — это основа суверенитета КНДР и инструмент сдерживания Вашингтона. Кроме того, Пхеньян хочет наконец-то закрыть правовой вакуум по итогам Корейской войны», — отметил в беседе с RT Асмолов.

Эксперт опасается, что американская элита будет трактовать «сильное желание Ким Чен Ына сесть за стол переговоров» как признак слабости Северной Кореи, наличия экономических проблем в стране и провала её ракетно-ядерной программы. Подобный подход может только усугубить кризис.