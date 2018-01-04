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Корейская Олимпиада Васи Булкина

04 января 2018, 09:54  •  424 • Аналитика


«Олимпийским спортсменам из России» посвящается.

- Внимание! Внимание! – выступающий постучал карандашом по стоявшему на столе графину, - Прошу тишины! Товарищи, мы сегодня собрались, чтобы разобрать личное дело нашего земляка Василия Булкина.
При этих словах сидевший в центре сцены на стуле молодой человек низко опустил голову.

- Но прежде чем мы приступим к прениям, предоставим слово нашему гостю товарищу Тюриной.
Полная пышногрудая женщина в спортивном костюме поднялась на сцену деревенского клуба и стала за трибуну.

- Товарищи! Вася Булкин – спортивный самородок, с раннего детства демонстрировавший поразительные спортивные способности: быстрый бег и невероятную прыгучесть.
- А как же, знаем, - сторож дед Пахом выпустил клуб самосадного дыма, - из колхозного сада бежит – хрен догонишь! И через любой забор с ходу перепрыгивал.

Женщина продолжала.
- Эти его задатки вовремя были замечены представителями спортивного движения, которые взяли Васю под свою опеку. Под моим чутким руководством Вася достиг высоких результатов, стал призером многих спартакиад и олимпиад.
- Ага, а пока он тренировался, мы колхозом ему на форму скидывались, его поездки на соревнования оплачивали, тренеров, да и его самого кормили – подал голос с места комбайнер Митюхин, - а он в ответ нам подстаканники привозил.
- Это не подстаканники, а кубки! – возмутилась Тюрина. – Они - свидетельства его спортивных побед! И кроме того, он прославлял вас, выступая на соревнованиях в майке с надписью «Тверская область, деревня Запрудкино, агрофирма «Заветы Ильича», рассказывал в своих интервью, как он любит свою родную деревню, уважает своих земляков, помните?
- Помним, - загудело собрание.

- Но потом этот «самородок»… - загремел с места бригадир механизаторов Быков.
- Товарищ! – попыталась перебить оратора Тюрина.
- Этот «самородок», - Быков своей глоткой «гасил» ор целой бригады, что ему одна женщина? – нашу майку снял, в интервью говорил, что ничего общего с нашей деревней не имеет, мол он сам по себе! Гражданин мира, блин! Забыл, сволочь, на какие шиши на свои спортивные сборы катался?
- Уууу, подонок, - загудела толпа.

- Товарищи! - закаленная в спортивных баталиях тренер не собиралась сдаваться, - таковы были условия соревнований! Поймите, Васю пригласили на международные состязания! Он не мог упустить такой шанс! У спортсмена жизнь только одна! Он шел к ним можно сказать всю свою жизнь!!!
- А чего он говорил, что колхозники все сплошь алкаши? И что ему стыдно за своих земляков? – закричала встав со своего места доярка Агафья.
-Ме… ме… меня заставили, - всхлипнул сидящий на стуле Булкин, - они сказали, что так надо… Иначе меня не допустят к соревнованиям…
- Значит, как жрать наш мед, так морда не лопалась. А тут вдруг стыдиться стал? – пасечник Егор смачно сплюнул на пол, - мало тебя драли, паршивца.

Тюрина подошла к сидевшему на стуле Булкину, встала за его спиной и положила руки ему на плечи:
- Вы не знаете, товарищи, с какими трудностями столкнулся на соревнованиях наш Вася. Расскажи им, не стыдись.
Вася начал вытирать слезы.
- Они заставляли меня просить прощения. Перед каждым состязанием становиться на колени и каяться: за убитых под Полтавой шведов, утопленных на Чудском озере немцев, расстрелянных под Бородино французов и загубленных в Московском Кремле поляков. За погибших японцев, на которых мы скинули атомную бомбу.
- Не понял? – удивленно протянул агроном Потехин, - ее же американцы скинули!
- Знаю. Но я все равно каялся.
- Говори все, не стесняйся – сказала Тюрина.
- Мне не позволили жить в отеле вместе с другими спортсменами. Поставили раскладушку возле общественного туалета. Сказали, что мое место возле параши. И приказали ходить по городу только в наморднике.
- И ты ходил?! – Пахомыч чуть не поперхнулся своей самокруткой.
О «нефтяном проклятии» и «неведомой силе»

- Я хотел завоевать медаль. Для вас всех. Она бы висела в Красном уголке нашей агрофирмы. Я потом всем бы сказал, что я очень люблю и свою деревню, и вас всех. Я бы обязательно это сказал – потом, – плакал Булкин.

- Так ты завоевал медаль-то? – робко подала свой голос доярка Василиса.
Вася не ответил, только опустил голову и зарыдал. Вместо него ответила тренер.
- Вася бегал быстрее всех. Прыгал выше всех. Но проклятые буржуины обманули его. Они сказали, что Вася во время тренировок принимал допинг - дышал неправильным русским воздухом и отобрали у него медаль.
- Две. Две медали, - всхлипнул Вася.
Толпа ахнула.

- Мы уже подали протест организаторам соревнований. Мы будем бороться. В следующем году мы снова поедем на соревнования и обязательно выиграем их. Правда, Вася? – Тюрина наклонилась к Булкину и тот закивал головой.
– А сейчас я обращаюсь к Вам с просьбой помочь Васе. Я думаю, мы должны возместить ему страшные истязания, которые ему пришлось пережить и за счет агрофирмы купить спортсмену Булкину, нашей спортивной гордости… Вася, чего тебе хочется?
- Новую машину, – прошептал спортсмен.
- Автомобиль марки «Лексус», - закончила спортивная наставница, - а также выделить сумму, для спортивной подготовки спортсмена Булкина за пределами России, во Франции или Германии, чтобы он дышал правильным воздухом. И тогда я уверяю вас, в следующем году мы обязательно возьмем первое место и привезем золотую медаль. Кто за это предложение, прошу голосовать, - закончила Тюрина и подняла руку.
В зале повисла тишина.

- А на фига нам нужна эта медаль? Может, лучше мы на эти деньги кинотеатр в деревне построим? – прервал тишину один из присутствующих мужиков.
- Детский садик, – возразила ему женщина.
- Спортивную площадку! – прозвучал юношеский голос.

- Вы не понимаете, товарищи! – загорячилась Тюрина, - Вася – очень перспективный спортсмен! Если вы не создадите ему условий для развития его спортивной карьеры, он может уехать за границу! У нас уже есть предложения. Вот прямо сегодня он сядет в самолет и улетит!

Гомон стих. Снова в зале повисла тишина.
- Кхм, - Пахомыч встал, бросил на пол самокрутку и затоптал ее сапогом, - Улетит, говоришь? Ну и перо ему в зад – для легкости.
Автор: Klim Podkova

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