Корейская Олимпиада Васи Булкина • 424 • Аналитика



«Олимпийским спортсменам из России» посвящается.



- Внимание! Внимание! – выступающий постучал карандашом по стоявшему на столе графину, - Прошу тишины! Товарищи, мы сегодня собрались, чтобы разобрать личное дело нашего земляка Василия Булкина.

При этих словах сидевший в центре сцены на стуле молодой человек низко опустил голову.



- Но прежде чем мы приступим к прениям, предоставим слово нашему гостю товарищу Тюриной.

Полная пышногрудая женщина в спортивном костюме поднялась на сцену деревенского клуба и стала за трибуну.

- Товарищи! Вася Булкин – спортивный самородок, с раннего детства демонстрировавший поразительные спортивные способности: быстрый бег и невероятную прыгучесть.

- А как же, знаем, - сторож дед Пахом выпустил клуб самосадного дыма, - из колхозного сада бежит – хрен догонишь! И через любой забор с ходу перепрыгивал.



Женщина продолжала.

- Эти его задатки вовремя были замечены представителями спортивного движения, которые взяли Васю под свою опеку. Под моим чутким руководством Вася достиг высоких результатов, стал призером многих спартакиад и олимпиад.

- Ага, а пока он тренировался, мы колхозом ему на форму скидывались, его поездки на соревнования оплачивали, тренеров, да и его самого кормили – подал голос с места комбайнер Митюхин, - а он в ответ нам подстаканники привозил.

- Это не подстаканники, а кубки! – возмутилась Тюрина. – Они - свидетельства его спортивных побед! И кроме того, он прославлял вас, выступая на соревнованиях в майке с надписью «Тверская область, деревня Запрудкино, агрофирма «Заветы Ильича», рассказывал в своих интервью, как он любит свою родную деревню, уважает своих земляков, помните?

- Помним, - загудело собрание.



- Но потом этот «самородок»… - загремел с места бригадир механизаторов Быков.

- Товарищ! – попыталась перебить оратора Тюрина.

- Этот «самородок», - Быков своей глоткой «гасил» ор целой бригады, что ему одна женщина? – нашу майку снял, в интервью говорил, что ничего общего с нашей деревней не имеет, мол он сам по себе! Гражданин мира, блин! Забыл, сволочь, на какие шиши на свои спортивные сборы катался?

- Уууу, подонок, - загудела толпа.



- Товарищи! - закаленная в спортивных баталиях тренер не собиралась сдаваться, - таковы были условия соревнований! Поймите, Васю пригласили на международные состязания! Он не мог упустить такой шанс! У спортсмена жизнь только одна! Он шел к ним можно сказать всю свою жизнь!!!

- А чего он говорил, что колхозники все сплошь алкаши? И что ему стыдно за своих земляков? – закричала встав со своего места доярка Агафья.

-Ме… ме… меня заставили, - всхлипнул сидящий на стуле Булкин, - они сказали, что так надо… Иначе меня не допустят к соревнованиям…

- Значит, как жрать наш мед, так морда не лопалась. А тут вдруг стыдиться стал? – пасечник Егор смачно сплюнул на пол, - мало тебя драли, паршивца.



Тюрина подошла к сидевшему на стуле Булкину, встала за его спиной и положила руки ему на плечи:

- Вы не знаете, товарищи, с какими трудностями столкнулся на соревнованиях наш Вася. Расскажи им, не стыдись.

Вася начал вытирать слезы.

- Они заставляли меня просить прощения. Перед каждым состязанием становиться на колени и каяться: за убитых под Полтавой шведов, утопленных на Чудском озере немцев, расстрелянных под Бородино французов и загубленных в Московском Кремле поляков. За погибших японцев, на которых мы скинули атомную бомбу.

- Не понял? – удивленно протянул агроном Потехин, - ее же американцы скинули!

- Знаю. Но я все равно каялся.

- Говори все, не стесняйся – сказала Тюрина.

- Мне не позволили жить в отеле вместе с другими спортсменами. Поставили раскладушку возле общественного туалета. Сказали, что мое место возле параши. И приказали ходить по городу только в наморднике.

- И ты ходил?! – Пахомыч чуть не поперхнулся своей самокруткой. О «нефтяном проклятии» и «неведомой силе»

- Я хотел завоевать медаль. Для вас всех. Она бы висела в Красном уголке нашей агрофирмы. Я потом всем бы сказал, что я очень люблю и свою деревню, и вас всех. Я бы обязательно это сказал – потом, – плакал Булкин.



- Так ты завоевал медаль-то? – робко подала свой голос доярка Василиса.

Вася не ответил, только опустил голову и зарыдал. Вместо него ответила тренер.

- Вася бегал быстрее всех. Прыгал выше всех. Но проклятые буржуины обманули его. Они сказали, что Вася во время тренировок принимал допинг - дышал неправильным русским воздухом и отобрали у него медаль.

- Две. Две медали, - всхлипнул Вася.

Толпа ахнула.



- Мы уже подали протест организаторам соревнований. Мы будем бороться. В следующем году мы снова поедем на соревнования и обязательно выиграем их. Правда, Вася? – Тюрина наклонилась к Булкину и тот закивал головой.

– А сейчас я обращаюсь к Вам с просьбой помочь Васе. Я думаю, мы должны возместить ему страшные истязания, которые ему пришлось пережить и за счет агрофирмы купить спортсмену Булкину, нашей спортивной гордости… Вася, чего тебе хочется?

- Новую машину, – прошептал спортсмен.

- Автомобиль марки «Лексус», - закончила спортивная наставница, - а также выделить сумму, для спортивной подготовки спортсмена Булкина за пределами России, во Франции или Германии, чтобы он дышал правильным воздухом. И тогда я уверяю вас, в следующем году мы обязательно возьмем первое место и привезем золотую медаль. Кто за это предложение, прошу голосовать, - закончила Тюрина и подняла руку.

В зале повисла тишина.



- А на фига нам нужна эта медаль? Может, лучше мы на эти деньги кинотеатр в деревне построим? – прервал тишину один из присутствующих мужиков.

- Детский садик, – возразила ему женщина.

- Спортивную площадку! – прозвучал юношеский голос.



- Вы не понимаете, товарищи! – загорячилась Тюрина, - Вася – очень перспективный спортсмен! Если вы не создадите ему условий для развития его спортивной карьеры, он может уехать за границу! У нас уже есть предложения. Вот прямо сегодня он сядет в самолет и улетит!



Гомон стих. Снова в зале повисла тишина.

- Кхм, - Пахомыч встал, бросил на пол самокрутку и затоптал ее сапогом, - Улетит, говоришь? Ну и перо ему в зад – для легкости. - Внимание! Внимание! – выступающий постучал карандашом по стоявшему на столе графину, - Прошу тишины! Товарищи, мы сегодня собрались, чтобы разобрать личное дело нашего земляка Василия Булкина.При этих словах сидевший в центре сцены на стуле молодой человек низко опустил голову.- Но прежде чем мы приступим к прениям, предоставим слово нашему гостю товарищу Тюриной.Полная пышногрудая женщина в спортивном костюме поднялась на сцену деревенского клуба и стала за трибуну.- Товарищи! Вася Булкин – спортивный самородок, с раннего детства демонстрировавший поразительные спортивные способности: быстрый бег и невероятную прыгучесть.- А как же, знаем, - сторож дед Пахом выпустил клуб самосадного дыма, - из колхозного сада бежит – хрен догонишь! И через любой забор с ходу перепрыгивал.Женщина продолжала.- Эти его задатки вовремя были замечены представителями спортивного движения, которые взяли Васю под свою опеку. Под моим чутким руководством Вася достиг высоких результатов, стал призером многих спартакиад и олимпиад.- Ага, а пока он тренировался, мы колхозом ему на форму скидывались, его поездки на соревнования оплачивали, тренеров, да и его самого кормили – подал голос с места комбайнер Митюхин, - а он в ответ нам подстаканники привозил.- Это не подстаканники, а кубки! – возмутилась Тюрина. – Они - свидетельства его спортивных побед! И кроме того, он прославлял вас, выступая на соревнованиях в майке с надписью «Тверская область, деревня Запрудкино, агрофирма «Заветы Ильича», рассказывал в своих интервью, как он любит свою родную деревню, уважает своих земляков, помните?- Помним, - загудело собрание.- Но потом этот «самородок»… - загремел с места бригадир механизаторов Быков.- Товарищ! – попыталась перебить оратора Тюрина.- Этот «самородок», - Быков своей глоткой «гасил» ор целой бригады, что ему одна женщина? – нашу майку снял, в интервью говорил, что ничего общего с нашей деревней не имеет, мол он сам по себе! Гражданин мира, блин! Забыл, сволочь, на какие шиши на свои спортивные сборы катался?- Уууу, подонок, - загудела толпа.- Товарищи! - закаленная в спортивных баталиях тренер не собиралась сдаваться, - таковы были условия соревнований! Поймите, Васю пригласили на международные состязания! Он не мог упустить такой шанс! У спортсмена жизнь только одна! Он шел к ним можно сказать всю свою жизнь!!!- А чего он говорил, что колхозники все сплошь алкаши? И что ему стыдно за своих земляков? – закричала встав со своего места доярка Агафья.-Ме… ме… меня заставили, - всхлипнул сидящий на стуле Булкин, - они сказали, что так надо… Иначе меня не допустят к соревнованиям…- Значит, как жрать наш мед, так морда не лопалась. А тут вдруг стыдиться стал? – пасечник Егор смачно сплюнул на пол, - мало тебя драли, паршивца.Тюрина подошла к сидевшему на стуле Булкину, встала за его спиной и положила руки ему на плечи:- Вы не знаете, товарищи, с какими трудностями столкнулся на соревнованиях наш Вася. Расскажи им, не стыдись.Вася начал вытирать слезы.- Они заставляли меня просить прощения. Перед каждым состязанием становиться на колени и каяться: за убитых под Полтавой шведов, утопленных на Чудском озере немцев, расстрелянных под Бородино французов и загубленных в Московском Кремле поляков. За погибших японцев, на которых мы скинули атомную бомбу.- Не понял? – удивленно протянул агроном Потехин, - ее же американцы скинули!- Знаю. Но я все равно каялся.- Говори все, не стесняйся – сказала Тюрина.- Мне не позволили жить в отеле вместе с другими спортсменами. Поставили раскладушку возле общественного туалета. Сказали, что мое место возле параши. И приказали ходить по городу только в наморднике.- И ты ходил?! – Пахомыч чуть не поперхнулся своей самокруткой.- Я хотел завоевать медаль. Для вас всех. Она бы висела в Красном уголке нашей агрофирмы. Я потом всем бы сказал, что я очень люблю и свою деревню, и вас всех. Я бы обязательно это сказал – потом, – плакал Булкин.- Так ты завоевал медаль-то? – робко подала свой голос доярка Василиса.Вася не ответил, только опустил голову и зарыдал. Вместо него ответила тренер.- Вася бегал быстрее всех. Прыгал выше всех. Но проклятые буржуины обманули его. Они сказали, что Вася во время тренировок принимал допинг - дышал неправильным русским воздухом и отобрали у него медаль.- Две. Две медали, - всхлипнул Вася.Толпа ахнула.- Мы уже подали протест организаторам соревнований. Мы будем бороться. В следующем году мы снова поедем на соревнования и обязательно выиграем их. Правда, Вася? – Тюрина наклонилась к Булкину и тот закивал головой.– А сейчас я обращаюсь к Вам с просьбой помочь Васе. Я думаю, мы должны возместить ему страшные истязания, которые ему пришлось пережить и за счет агрофирмы купить спортсмену Булкину, нашей спортивной гордости… Вася, чего тебе хочется?- Новую машину, – прошептал спортсмен.- Автомобиль марки «Лексус», - закончила спортивная наставница, - а также выделить сумму, для спортивной подготовки спортсмена Булкина за пределами России, во Франции или Германии, чтобы он дышал правильным воздухом. И тогда я уверяю вас, в следующем году мы обязательно возьмем первое место и привезем золотую медаль. Кто за это предложение, прошу голосовать, - закончила Тюрина и подняла руку.В зале повисла тишина.- А на фига нам нужна эта медаль? Может, лучше мы на эти деньги кинотеатр в деревне построим? – прервал тишину один из присутствующих мужиков.- Детский садик, – возразила ему женщина.- Спортивную площадку! – прозвучал юношеский голос.- Вы не понимаете, товарищи! – загорячилась Тюрина, - Вася – очень перспективный спортсмен! Если вы не создадите ему условий для развития его спортивной карьеры, он может уехать за границу! У нас уже есть предложения. Вот прямо сегодня он сядет в самолет и улетит!Гомон стих. Снова в зале повисла тишина.- Кхм, - Пахомыч встал, бросил на пол самокрутку и затоптал ее сапогом, - Улетит, говоришь? Ну и перо ему в зад – для легкости. Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 424 Источник Похожие новости О Последнем Богатыре. 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