Коренной запрос: президента попросили помочь жителям Крайнего Севера

В России необходимо выработать меры по социальной адаптации мигрантов, которые не позволят распространению в стране радикальных и экстремистских идей. С таким поручением президент РФ выступил на совещании по межнациональным отношениям, прошедшем в Нальчике . Владимир Путин во время мероприятия поднял и вопрос празднования 75-летия Победы, а также в очередной раз «поймал» министра науки и высшего образования Михаила Котюкова на недостаточном знании конкретных вопросов . При этом подобная ситуация явно разочаровывала президента, и он порекомендовал членам правительства не просто обсуждать проблемы, а решать их.

Роботы и традиции

Сконцентрироваться на работе, находясь в Нальчике, не самая простая задача. Столица Кабардино-Балкарской Республики славится своими курортами, которые ежегодно привлекают тысячи туристов. Учитывая тот факт, что здесь можно часами прогуливаться по садам и паркам, любоваться горными пейзажами или даже увидеть знаменитые Чегемские водопады. На таком фоне, казалось, заседание Совета по межнациональным отношениям вряд ли может быть слишком уж увлекательным мероприятием.

С другой стороны, и от визита в Дом правительства можно получить удовольствие. Тем более что внутри здания была подготовлена небольшая этнографическая выставка. Благодаря ей участники совещания и журналисты теперь смогут отличить, например, балкарский традиционный мужской костюм от формы одежды терского казака. Более того, сразу у входа выставили стенды с учебными пособиями по кабардинскому и балкарскому языкам, предназначенные, по всей видимости, для тех, кто решил по-настоящему погрузиться в изучение местных обычаев.

Однако без всякого преувеличения Нальчик действительно можно считать одним из культурных центров нашей страны, поскольку наряду с кабардинцами, балкарцами и русскими здесь проживают представители более 100 национальностей. Поэтому организация Совета по межнациональным отношениям именно в этом городе — вполне логичное решение.

Совещание началось около четырех часов дня. Открывая заседание, Владимир Путин поблагодарил руководство республики за возможность посетить детскую академию творчества «Солнечный город» , которая была создана в 2015 году. В общеобразовательном учреждении президенту продемонстрировали достижения юных изобретателей, включая робота, танцующего лезгинку, или установку для создания терраформирования Венеры.

— Замечательный центр. Рекомендую съездить, посмотреть, — заявил Владимир Путин. — Работает очень хорошо, такой коллектив приятный. Я уж про детей не говорю — про преподавателей. Молодые все, энергичные, с прекрасным образованием. Не только с педагогическим, как я понял, а со специальным образованием. И глаза горят у всех. Было очень приятно это видеть.

Здоровье человека

Возвращаясь к основной теме мероприятия, президент подчеркнул: сфера межнациональных отношений требует «постоянного внимания, последовательной и серьезной работы».

— Это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно, — подчеркнул он.

Поэтому президент поручил руководителям всех регионов «держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения» . Также президент добавил, что государство должно предпринять все необходимые меры по социальной адаптации мигрантов, которые будут препятствовать распространению в стране экстремистских идей.

— Для всех регионов актуальна и тема трудовой миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений , — сказал Владимир Путин.

Действительно радикальные идеологии зачастую проникают в Россию извне, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. И с этой проблемой надо бороться.

— Россия, конечно, уделяет большое внимание тому, чтобы террористические группировки и экстремистские идеи не закреплялись в странах Центральной Азии или других регионах, в том числе на Ближнем Востоке. Однако нельзя забывать и про свою страну. Внутри тоже надо уделять этому внимание, — сказал депутат «Известиям».

Во вступительной речи глава РФ затронул и вопрос проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, которые, по его словам, должны быть организованы на самом высоком уровне. Он напомнил присутствующим, что наступающий год объявлен Годом памяти и славы, так как «свой вклад в Победу на фронте и в тылу внес каждый из народов России, Советского Союза».

— Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на Восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира, — заявил российский лидер. — Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.

По итогам совещания также стало известно, что 2022-й будет объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны.

Мама и папа

Примечательно, что в следующий раз участники совета могут прийти на совещание в национальных костюмах. С такой идеей на заседании выступил глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев.

— Хорошая идея, интересная, — отреагировал Владимир Путин.

На замечание одного из участников, что российский флаг в Нальчике можно увидеть лишь в здании администрации, Владимир Путин ответил: «У жителей Кавказа российский флаг в сердце, а я его видел не только здесь, в нескольких местах».

Обсуждался на мероприятии и вопрос сохранения традиционных ценностей. Владимир Путин выразил надежду, что РФ не пойдет по пути некоторых западных государств, где отдельные нововведения можно как минимум назвать очень странными.

— Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно, — ответил глава государства одному из участников. — В некоторых странах заменили — «родитель номер один», «родитель номер два» (во Франции на фоне роста однополых браков предложили заменить классические графы «отец» и «мать». — «Известия»). Надеюсь, у нас этого никогда не будет.

Кроме того, уже стало некой традицией, что на подобных совещаниях «проверяют знания» министра науки и высшего образования Михаила Котюкова. 6 ноября президент раскритиковал его из-за небольшого числа бюджетных мест при наборе групп в магистратуры. В ходе заседания в Нальчике один из участников отметил, что в настоящий момент утрачено целевое обучение и дополнительное финансирование для детей — представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Хотя раннее, к примеру, в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена могли целевым образом получать образование 200 студентов.

Услышав о проблеме, Владимир Путин поручил вернуть эту практику и поинтересовался у руководителя ведомства Михаила Котюкова, владеет ли он информацией о том, сколько представителей малочисленных народов сейчас обучаются в отечественных вузах.

— У вас есть такая статистика? — спросил президент.

— Нет у вас такой статистики, а она будет печальной наверняка, — ответил на свой же вопрос Владимир Путин после молчания министра.

Владимир Путин поручил срочно заняться решением проблемы , чтобы в далеких от центра российских регионах появлялись специалисты в самых разных сферах. При этом необходимо добиться того, чтобы молодые люди, которые получат образование в отдельных университетах, возвращались на свои территории проживания, отметил он. Михаил Котюков, который, по всей видимости, хотел реабилитироваться в глазах президента, сразу же заявил, что этот вопрос будет обсуждаться.

— Нужно продумать и вопрос решить. Не обсудить. Решить. Обсудить — это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра и еще и силы останутся. Нет, надо решить, — подчеркнул Владимир Путин.

В некоторых регионах не хватает до 50% врачей, также существует проблема нехватки учителей, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. По его мнению, нужно внедрять целевую систему принятия в университеты по востребованным специальностям на рынке труда.

— Президент указал на реальную проблему, которая существует в районах Крайнего Севера и связана с социальной сферой, — отметил политик. — Целевое образование предполагает возвращение в родные места.

В конце рабочего дня Владимир Путин также провел рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Политики обсудили реализацию национальных проектов в регионе.