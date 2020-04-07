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«Коренной перелом ещё не произошёл»: в ЕС не собираются отменять санкции против РФ в условиях глобальной пандемии

07 апреля 2020, 15:30  •  28 • В мире
Руководство Евросоюза не считает проблемой сохранение антироссийских санкций в условиях распространения коронавируса. По мнению официального представителя Еврокомиссии Питера Стано, введённые против РФ ограничения не мешают Москве бороться с пандемией. Так он прокомментировал письмо евродепутатов к руководству ЕС, в котором они призвали Брюссель не отменять рестрикции против РФ под предлогом пандемии. По мнению экспертов, подобное обращение группы парламентариев свидетельствует о том, что в Европе существуют противоположные точки зрения по вопросу санкций. В то же время всё больше государств начинают осознавать бессмысленность ограничительных мер, подчёркивают аналитики.
 
Здание Еврокомиссии Reuters © Yves Herman
 

Введённые Евросоюзом против России санкции не мешают Москве бороться с коронавирусом. Об этом на видеобрифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Таким образом он прокомментировал письмо группы депутатов Европарламента, которые призвали Еврокомиссию не допустить отмены санкций против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Он также пояснил, что санкционный режим ЕС даёт возможность Брюсселю в случае необходимости делать исключения по гуманитарным вопросам. Стано напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на прошлой неделе распространил декларацию, в которой указал, что рестрикции не должны препятствовать поставкам грузов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса​​.

Декларация, о которой идёт речь, была опубликована 3 апреля. В ней политик призвал сплотиться для борьбы с коронавирусом и приостановить все военные конфликты. Он также подчеркнул, что используемые рядом правительств санкции не должны мешать усилиям по борьбе с пандемией.

  • Жозеп Боррель
  • Reuters
  • © Vincent Kessler

«Европейский союз подчёркивает, что санкции не должны препятствовать доставке необходимого оборудования и материалов, необходимых для борьбы с коронавирусом и ограничения его распространения по всему миру. Европейский союз особо отмечает, что санкции ООН и ЕС предусматривают исключения по гуманитарным соображениям. Применение этих исключений позволит сделать так, чтобы санкции не мешали глобальной борьбе с COVID-19», — заявил Боррель.

При этом он отметил важность санкций, так как они «продолжают играть незаменимую роль в противодействии нарушениям международного права, распространению ядерного оружия, попаданию оружия в зоны военных действий, а также в борьбе с нарушениями прав человека и подрывом мирных процессов».

Напомним, что ЕС ввёл санкции против России в 2014 году на фоне разрастания вооружённого противостояния в Донбассе межу силовыми структурами Киева и ополчением ДНР и ЛНР, а также воссоединения Крыма с Россией, за которое проголосовали большинство жителей полуострова.

Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта в Донбассе и ввела ответные рестрикции.

Послание девятнадцати

В своём ответе Стано фактически повторил слова из письма 19 депутатов Европарламента, направленного председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

В обращении, которое цитировали СМИ, парламентарии призвали руководство ЕС исключить возможность снятия или пересмотра санкций против России из-за пандемии коронавируса.

«Звучали призывы к глобальному прекращению огня с целью сдержать пандемию и обеспечить оказание медицинских услуг в прифронтовых районах. Мы, члены Европейского парламента, всецело за солидарность и мирное разрешение текущих конфликтов. Однако этим письмом хотим подчеркнуть, что не все существующие санкции мешают странам, в отношении которых они введены, приобретать медицинское оборудование и товары первой необходимости. В частности, мы требуем отвергнуть всякую возможность пересмотра или снятия в связи с пандемией санкций ЕС в отношении Российской Федерации», — отмечается в обращении.

  • Заседание Европарламента
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

Как полагают депутаты, введённые Брюсселем санкции против России не препятствуют борьбе с распространением коронавирусной инфекции и касаются главным образом торговли оружием и товарами двойного назначения, а также передачи важных технологий, в том числе в нефтяной отрасли.

Парламентарии подчеркнули, что санкции могут быть пересмотрены только при наличии существенного прогресса в выполнении Минских соглашений. В этом вопросе, считают они, Москва пока так и не ответила на «конструктивные шаги», якобы предпринятые Киевом. О каких шагах идёт речь, депутаты не пояснили.

Помимо этого, авторы обращения обвинили Россию в проведении кампании по дезинформации: Москва якобы искажает данные о пандемии, чтобы выставить Брюссель неспособным справиться с коронавирусом и разрушить европейское единство и солидарность.  

Напомним, ранее ряд европейских стран раскритиковали руководство ЕС за работу в условиях пандемии. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка.

Также бездействием ЕС недовольны и в Италии, которая оказалась в числе стран, больше всего пострадавших от распространения коронавируса. По мнению представителя Рима в ЕС Маурицио Массари, бездействие Брюсселя в отношении его страны продемонстрировало отсутствие единства в Евросоюзе.

По мнению завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, письмо евродепутатов свидетельствует о том, что в ЕС существуют различные мнения по поводу антироссийских санкций. В этих условиях сторонникам сохранения рестрикций против Москвы приходится отстаивать свою точку зрения с помощью подобных обращений.

«Это письмо и дискуссия в условиях пандемии отражают определённый раскол, разрыв во мнениях, взглядах между правящими кругами ЕС и ведущими странами. Проблема санкций сегодня для определённой части западных правящих кругов является проверочным тестом, на котором зиждется идеология правящих кругов. В странах ЕС меняются настроения, многие государства, и их всё больше, считают, что эта санкционная политика себя исчерпала и она контрпродуктивна. Однако коренной перелом ещё не произошёл и вряд ли в ближайшей перспективе произойдёт», — считает аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко отметил, что, несмотря на наличие разных точек зрения, в ЕС так и не нашлось силы, которая бы заблокировала продление санкций.

«Сегодня в Европе наблюдается борьба между здравомыслящими европейскими политиками, которые заинтересованы в поддержании нормальных отношений с Россией, и евроатлантическим лобби, для которого основа и содержание политической деятельности заключается в противостоянии с РФ. Теоретически можно ожидать смягчения санкционного режима, но этот вопрос должен решаться консенсусом в ЕС. До сих пор ни одна страна при обсуждении вопроса не проголосовала против российских санкций», — сказал он.

При этом Воронов полагает, что, несмотря на санкции, ЕС и Россия продолжат сотрудничать в борьбе с коронавирусом.

«Коренным образом санкции не влияют на это. Если странам ЕС понадобится оборудование, то Россия его может предоставить. Как произошло с Италией. Думаю, возможна и ответная помощь, но, к счастью, она сейчас не нужна. Сегодня Москва готова оказать помощь тем странам, которым это необходимо», — заключил эксперт.

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