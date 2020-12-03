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Коренное население Крыма призвало Анкару признать полуостров частью России

03 декабря 2020, 17:45  •  133 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Крымские татары с улыбкой наблюдают из-за надежно охраняемых границ украинский цирк по "возвращению" региона
Анкара должна набраться мужества и признать Крым российской территорией. С таким призывом к турецким властям обратился глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Он отметил, что в мире нет такой силы, чтобы заставить Россию отказаться от своего региона, а его жителей изменить позицию по статусу полуострова.
"Поэтому Турции не стоит ввязываться в различные политические авантюры, а остается только одно – набраться мужества и признать Крым российским", – цитирует РИА "Новости" Умерова.
Он назвал цирком шапито создание киевским режимом "крымской платформы", которая, по идее постмайданных руководителей Незалежной, должна им поспособствовать "вернуть" полуостров.
По словам Умерова, крымчане лишь "умиленно улыбаются" за происходящим на украинской арене из-за надежно прикрытых РФ границ.
Так представитель коренного народа Крыма отреагировал на вчерашнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу после переговоров с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой о том, что Анкара поддерживает "крымскую платформу".
Напомним, Киев запланировал провести в мае 2021 г. международного саммита в рамках этой площадки, где будет обсуждаться вопрос "возвращения" полуострова.

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