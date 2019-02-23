Кордон прорван: Грузовик с "гумпомощью" США проехал в Венесуэлу - СМИ

Первый грузовик с гуманитарной помощью проехал через границу с Венесуэлой. Полицейский кордон был прорван сторонниками оппозиции, сообщило венесуэльское ТВ.

Первый грузовик с "гумпомощью" США прорвал полицейский кордон и проехал на территорию Венесуэлы при помощи сторонников оппозиции. Об этом сообщает венесуэльское телевидение.

На кадрах с места событий видно, как вдоль дороги выстроились люди, они приветствуют огромный желтый самосвал, верх которого скрыт черной крышкой. За ним тянется колонна из легковых автомобилей и пикапов.

Грузовик и автоколонна проехали в Венесуэлу со стороны Колумбии. Их направило правительство США в качестве "гуманитарной помощи" венесуэльской оппозиции. Официальное правительство Венесуэлы заявило, что никакой помощи от Америки стране не нужно, и выставило кордоны на границе с Колумбией.