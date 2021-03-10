Корчинский: Украинская армия разваливается

Украинская армия находится в плачевном состоянии – руководство не имеет стратегического мышления и боевого опыта, а из Генштаба уволены многие толковые офицеры.Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский.«Нам нужно очень сильно думать про ситуацию в вооруженных силах, которая так себе. У нас возглавляет вооруженные силы фактически главнокомандующий – это то, что раньше называлось начальник Генерального штаба, Хомчак. Он не является боевым генералом и делает очень много ошибок уже на этом этапе.У нас много структур развалены. У нас развалена структура военной медицины на фронте, у нас ошибочные концепции, у нас Генеральный штаб освобожден от многих генералов, которые имели какое-то мышление продуктивное, нормальное и стратегическое. То есть ситуация не очень хорошая в вооруженных силах. Ее нужно было бы улучшить, сконцентрироваться именно на этом и именно сейчас», – заявил Корчинский.