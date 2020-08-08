Корчинский: у России недостаточно мощная армия, чтобы победить Украину

Националисту, лидеру «Братства», АТОшнику Дмитрию Корчинскому кажется малореальным наступление России на Украину этой осенью, чем страшат украинские и американские военачальники, потому что у неё не хватит сил и мощи.Такое мнение националист высказал в эфире канала «Магнолия-ТВ».«Для того, чтобы совершить наступление на Украину, «эрэфии» нужно сконцентрировать как минимум в три-четыре раза больше сил. У них просто нет столько. Всего там вооружённых сил под миллион человек, они сильно разбросаны. Большая их часть — в европейской части, они не могут оставить Кавказ, то есть, они будут вынуждены оставить на северном Кавказе как минимум 150-200 тысяч, плюс, они не смогут полностью уйти с севера», — считает Корчинский.Более того, по его словам, подобное наступление закончится огромными потерями.«Они не рассчитывают, что Украина будет сопротивляться, но так и будет. Уже совсем не 2014-й год. Всё же, это — конфликт низкой интенсивности. Если не будет совершено ядерного удара, на успех им тяжело рассчитывать», — заявил Дмитрий Корчинский.Напомним, по прогнозам экс-командующего силами США в Европе, отставного генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями «Кавказ-2020», Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в Крым.Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа также уверен, что Россия нападет на Украину со стороны Крыма.