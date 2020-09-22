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Корчинский пророчит, что Путина отравят «Новичком», но его преемник для украинцев будет «еще хуже»
22 сентября 2020, 13:00 • 45 • Украина
Одиозный украинский националист, один из создателей УНА-УНСО Дмитрий Корчинский заявил, что президент РФ Владимир Путин будет отравлен «Новичком».
При этом он считает, что преемник Путина для украинцев будет «еще хуже».
Об этом националист написал в социальной сети, призывая своих единомышленников не рассчитывать на «бунт» в России, поскольку северные соседи на «бунт» не способны.
«В Московии не будет бунта, который вы ожидаете. Московиты не бунтуют и никогда не бунтовали. В восстаниях уроженцев "малоросийской Станицы Зимовейской" Разина и Пугачева участвовали все, кроме московитов. Царизм повалили немцы - великие князья, староверы (отличное от московитов этническое сообщество) из военно-промышленных комитетов, секуляризированные евреи и украинцы из петроградского гарнизона», - заявил националист.
«Однако Путину осталось не долго. Он будет отравлен "Новичком". Потому что, во-первых, история ироническая, а во-вторых, ближайшие соратники являются самыми опасными врагами. Мои предсказания часто сбываются, но не радуйтесь - те, западно-ориентированные олигархи и кагебисты, которые придут ему на смену, будут хуже него», - добавил он.
В этой связи он заявил, что «мы можем только воспользоваться временной смутой и подарить Подмосковью то, что они подарили Донбассу».
Напомним, ранее вернувшийся на Украину по обмену с ДНР удерживаемыми лицами бывший чиновник Василий Савин призвал украинцев формировать в России 5 колонну, «внедряться и разлагать ее изнутри».
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