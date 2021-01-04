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Корчинский призвал украинцев молиться на Путина: Навальный еще опаснее
04 января 2021, 18:50 • 35 • Украина
Скандальный украинский националист, лидер «Братства» и вооруженного формирования «Святая Мария» Дмитрий Корчинский призвал своих единомышленников «молиться на Путина».
Об этом он заявил в своем видеоблоге, поясняя, что если, к примеру, президента РФ на своем посту сменит «какой-нибудь Навальный», то ситуация для Украины будет только хуже.
Соответствующую позицию он аргументировал тем, что всякие «демократы» у власти в России приносили Украине гораздо больше проблем, чем «авторитарные» правители. Не станет исключением и Алексей Навальный, заявил Корчинский, отметив, что он тоже «ватник».
«Чуть не случились похороны в Москве – знакового московита Навального. Он типа оппонирует Путину. Но мы с вами понимаем, что ватник и есть ватник. То есть, он радуется тому, что Крым они у нас временно отобрали, и в целом, ничем лучше не будет. И вообще, чтобы мы понимали – демократические московиты существенно более опасны, чем авторитарные московиты», - заявил Корчинский.
Для доходчивости националист провел поверхностный экскурс в историю.
«После этих азиатских московитов пришел европофил Петр Первый. И что, нам стало лучше от этого? Еще более грязное чудовище, нежели те, что были. Екатерина Вторая на московском престоле вообще немка, переписывалась с Вольтером, писала сказки, строила Зимний дворец с помощью итальянских архитекторов. Но именно она закрепостила окончательно Украину и уничтожила остатки украинкой тогдашней государственности – гетьманщину и Запорожскую Сечь. Заскорузлая империя Романовых... А все же радовались – 17 год, падает самодержавие, это азиатское уродливое строение... И вот приходят на их место люди, воспитанные в британской библиотеке, носители передового европейского, западного учения – социал-демократии, защитники прав рабочих. Ну и тут все началось по-настоящему: голодоморы, репрессии, массовые убийства. Развалился СССР, пришел Ельцин – любимец Запада, алкодемократ. И что? Уничтожил сто тысяч людей в Чечне, война в Грузии, война в Приднестровье, первая попытка аннексии Крыма. А если бы не сдох от алкоголизма, то была бы и вторая попытка аннексии Крыма, только уже удачная. То есть, было бы то же самое, что Путин. Только более эффективный», - заявил националист, добавив, «ну их к черту – реформаторов и демократов на московском престоле».
На этом фоне президент РФ Владимир Путин для Украины более выгоден, считает он.
«Путин, слава богу, примеряет на себя ханский халат и не любит Запад, борется с ним, бедолага. А вот придет какой-нибудь Навальный на его место, если недоотравят, и вот тут у нас начнутся настоящие проблемы. Так же как при предыдущих навальных они у нас начинались всегда. Нам крайне выгодно, чтобы Московия оставалась азиатской, путинской. На Путина вообще следует молиться и дай Бог ему здоровья», - заявил Корчинский.
В качестве дополнительного обоснования целесообразности нахождения Путина у власти для Украины он добавил, что «при Путине Московия деградирует каждый день. Они неспособны сделать нам достаточно пакостей даже в Одессе».
«Мы видим на московском престоле бледную спирохету. Которая умудряется сделать украинскими буржуазными националистами всех украинских президентов, даже тех, которые бешено любят Россию и ностальгируют за СССР. Еще чуть-чуть и даже Зеленский у нас полюбит Бандеру. Ну, конечно, не полюбит, но начнет Путина по-настоящему ненавидеть. А с Путиным – и балалайку, и косоворотку, и кокошник. Возможно, так и случится», - заявил Корчинский.
Отметим, что Корчинского осенило просветление, ибо ранее он призывал США ликвидировать президента Владимира Путина.
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