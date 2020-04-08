Корчинский предложил уничтожить всех противников и свидетелей нового националистического восстания

Украинский националист, лидер группировки «Братство», создатель радикальной струкруры УНА-УНСО и глава вооруженного формирования «Святая Мария» Дмитрий Корчинский предлагает внести в программу националистов уничтожение всех, кто выступит против будущего националистического восстания.Уничтожению подлежат противники восстания и свидетели «действий» националистов.Об этом о написал в социальной сети, выражая негодование тем, что Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о намерениях способствовать отмене закона об амнистии участникам «Майдана» 2013-14 гг.«ГБР настойчиво стремится отменить амнистию майдановцам. Амнистия для беркутовцев и чиновников режима Януковича де-факто действует. Это урок: после следующего восстания должны исчезнуть все, кто был против восстания, все, кто может быть свидетелями против повстанцев, все кто, хотя бы потенциально, может расследовать действия повстанцев, все, кто могут выносить приговоры. Монополия бюрократии на насилие должна быть уничтожена», - заявил он.«Такие положения следует записать в программу национал-христианской революции», - добавил Корчинский.Ранее в ГБР заявили, что при рассмотрении «дел Майдана» намерены руководствоваться рекомендациями ООН, которые указывают на необходимость отмены закона об амнистии «майдановцев». Об этом сообщил сайт ведомства. Отмечается, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине предоставила в отчете свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане. В отчёте указывается, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.Мониторинговая миссия рекомендует Украине:обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;отменить «закон о неприкосновенности»;обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.В феврале нынешний Генпрокурор Украины, а тогда еще исполняющий обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана. По ее словам, на сегодня есть противоречия между этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом. Она также отметила, что с точки зрения справедливости, власти должны помнить и о 13 погибших на Майдане правоохранителей.«Он (закон об амнистии - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей... Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить», - подчеркнула Венедиктова в интервью lb.ua, опубликованном 20 февраля.Она добавила, что ГБР подготовило законопроект о заочном осуждении.«Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно», - сказала Венедиктова.