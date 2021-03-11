Корчинский: «переносить боевые действия на территорию врага», создавать «грязную бомбу» и наносить удары по Москве

Украинский националист, лидер организации «Братство» и вооружённого формирования «Святая Мария» Дмитрий Корчинский обратился к Генштабу ВСУ и политическому руководству Украины с уточнением их понимания необходимости переноса боевых действий на «территорию врага».Об этом он написал в соцсети, рассуждая о гипотетическом наступлении РФ на Украину.«Понимает ли Генштаб и политическое руководство страны, что в случае наступления Эрэфии, боевые действия обязательно необходимо переносить на территорию врага?», — написал Корчинский.Он призвал в случае «наступления» России наносить удары по её столице.«Если московиты будут атаковать Мариуполь, надо атаковать Москву (средства доставки у нас есть). Если будут атаковать Харьков, надо бить по Москве. Если будут заходить через белорусскую границу и наступать в направлении Чернигов-Киев, надо обстреливать Москву. Если будут наносить удары по Киеву (а это будет обязательно), надо отвечать по Москве. На каждый удар по объектам инфраструктуры, энергетики или промышленности, надо отвечать по Москве», — заявил Корчинский.«И уже сейчас надо работать над созданием „грязной‟ бомбы», — подытожил он.Напомним, на Востоке Украины накаляется обстановка, и многие эксперты не исключают вероятность развёртывания большой войны. Киев обвиняет в эскалации Россию и ЛДНР, а Москва и самопровозглашённые республики указывают, что виновником обострения ситуации является Киев. Накануне глава «Россотрудничества» Евгений Примаков не исключил, что РФ может нанести сокрушительный удар по Киеву, если Украина будет усугублять ситуацию на Донбассе.