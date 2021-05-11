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Корчинский объявил Антигитлеровскую коалицию большим злом, чем Гитлер

11 мая 2021, 20:35  •  140 • Украина

Украинский националист, создатель УНА-УНСО, лидер «Братства» и вооружённого формирования «Святая Мария» Дмитрий Корчинский заявил, что Антигитлеровская коалиция была большим злом, чем Третий рейх и его фюрер Адольф Гитлер.

Об этом он написал 9 мая в социальной сети.

При этом он оправдал украинцев, которые вступали в вооруженные формирования нацистской Германии.

«Во время второй мировой войны украинцы записывались в тевтонские вооруженные силы, рассчитывая помочь им добить московских оккупантов. Если даже расчет был неправильный, то желание было благородное», - заявил он.

А вот то, что многие украинцы воевали в рядах Красной армии и вместе с этим в рядах Антигитлеровской коалиции, у него вызывает вопросы.

«По какому расчету украинцы воевали на стороне сил Антигитлеровской коалиции? Помочь московским оккупантам убить еще больше украинцев и оккупировать больше территорий в Европе? Возможно, украинцы воевали против зла? Но страны Антигитлеровской коалиции были еще большим злом, чем Германия. Они захватили больше территорий, подавляли больше народов, практиковали жестокие формы расизма, уничтожали больше мирного населения и культурного наследия человечества», - заявил националист.

Корчинский заявил, что «единственное, чем Гитлер отличался от своих противников - он не любил евреев больше, чем их не любили Сталин, Рузвельт и Черчилль».

«Это серьезное преступление. Итак, украинцы воевали против Гитлера во имя спасения евреев? Других логических оправданий их участия (если оно было добровольным) найти невозможно. Многие миллионы украинцев погибли, чтобы спасти евреев. Это благородно. Впрочем, это никому не мешает считать украинцев крупнейшими антисемитами в мире», - резюмировал украинский радикал.

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