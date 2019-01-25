Корабли ВМС США вновь бросили вызов Китаю, пройдя через Тайваньский пролив

Сразу два корабля ВМС США USS McCampbell и USNS Walter S. Diehl прошли через Тайваньский пролив и тем самым вновь бросили вызов Китаю, воспринимающего подобные транзиты американских военных кораблей с опасением.

CNN сообщает об очередном проходе кораблей ВМС США USS McCampbell и USNS Walter S. Diehl через Тайваньский пролив. Как пояснил представитель Тихоокеанского флота США Тим Горман, это был "обычный транзит", который, как утверждает собеседник, проходил "в соответствии с международным правом".

Однако подобный транзит американских военных кораблей бросает вызов Китаю, где такие проходы через Тайваньский пролив воспринимают с опасением, поскольку тот считает остров частью своей территории. В Пекине считают проход судов ВМС Соединенных Штатов провокацией.

Тем временем Горман заявил, что ВМС США будут продолжать транзиты через пролив. Причем как по воде, так и по воздуху.

"ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, - цитирует издание представителя американского Тихоокеанского флота. - Транзит кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".