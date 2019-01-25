Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ обвинили Россию в попытке "аннексировать прямой эфир". Видео
В Киеве заявили, что Москве придётся подписать договор о транзите газа
Зачем Соловьев и СМИ рапространяют ложь про Елену Бойко (Руслан Осташко)
Анна Герман: Януковича уже оправдало само время. При нем люди жили лучше, страна...
Главная / Политика

Корабли ВМС США вновь бросили вызов Китаю, пройдя через Тайваньский пролив

25 января 2019, 09:54  •  88 • Политика
Сразу два корабля ВМС США USS McCampbell и USNS Walter S. Diehl прошли через Тайваньский пролив и тем самым вновь бросили вызов Китаю, воспринимающего подобные транзиты американских военных кораблей с опасением.
CNN сообщает об очередном проходе кораблей ВМС США USS McCampbell и USNS Walter S. Diehl через Тайваньский пролив. Как пояснил представитель Тихоокеанского флота США Тим Горман, это был "обычный транзит", который, как утверждает собеседник, проходил "в соответствии с международным правом".
Однако подобный транзит американских военных кораблей бросает вызов Китаю, где такие проходы через Тайваньский пролив воспринимают с опасением, поскольку тот считает остров частью своей территории. В Пекине считают проход судов ВМС Соединенных Штатов провокацией.
Тем временем Горман заявил, что ВМС США будут продолжать транзиты через пролив. Причем как по воде, так и по воздуху.
"ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, - цитирует издание представителя американского Тихоокеанского флота. - Транзит кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

88
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 22:24
"Его додавили": Посол России в Венесуэле рассказал, как Гуаидо вынудили объявить себя президентом
25 января 2019, 09:54
Корабли ВМС США вновь бросили вызов Китаю, пройдя через Тайваньский пролив
25 января 2019, 09:54
"Демократия на крыльях боевых самолетов": В Сети ответили на заявление Помпео о вторжении в Венесуэлу
Загрузка...
24 января 2019, 20:54
"Квазипереворот": Медведев прокомментировал события в Венесуэле
25 января 2019, 09:54
Сорос обвинил власти Китая в строительстве электронного тоталитаризма
25 января 2019, 05:09
Сорос призвал США к торговой войне с Китаем: "Самый опасный противник открытых обществ"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
19 января 2019, 17:54
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
19 января 2019, 03:24
Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
19 января 2019, 01:56
Ломающийся Томoc-тyp
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.