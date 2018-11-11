Корабли ВМФ России вошли в испанский порт Сеута

Российские военные корабли у Гибралтара

После двухлетнего перерыва российские военные корабли вновь зашли в порт испанского анклава Сеута в Северной Африке. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов», танкер «Дубна» и буксир СБ-406. Пришвартовавшись у сеутского пирса, крейсер произвёл предусмотренный протоколом залп из корабельных орудий. Главное оружие ракетного крейсера, прошедшего капитальный ремонт и модернизацию, – 16 пусковых установок крылатых ракет «Вулкан».

В 2016 году Испания под давлением НАТО запросила у России дополнительную информацию о флотилии во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов», направлявшейся для участия в военной операции в Сирии и намеревавшейся зайти в Сеуту для отдыха персонала. В Конгрессе США тогда заявили, что согласие Испании на заход в Сеуту кораблей ВМФ РФ подрывает солидарность Североатлантического альянса, а Лондон возмутился тем, что российская подводная лодка «Новороссийск», тоже зашедшая в Сеуту, получила возможность остановиться всего в 19 милях от Гибралтара, стратегически важного пункта, позволяющего британцам контролировать Гибралтарский пролив – узкое горлышко из Средиземного моря в Атлантический океан.

Мадрид выдвинул встречную претензию Лондону, указав на его попытки отстоять британский суверенитет над Гибралтаром, который Мадрид считает испанской территорией. Однако в итоге испанским властям пришлось уступить и запретить россиянам заход в Сеуту.

Все эти годы администрация города пыталась добиться отмены запрета, подчёркивая, что Сеута – автономный испанский город и не подпадает под действие территориальных договоров НАТО. Следовательно, власти города могут самостоятельно решать, суда каких государств пускать в порт.

Сеута – это также самый бедный регион Испании, живущий за счёт портовой инфраструктуры. Заход российских кораблей в Сеуту приносит в бюджет города в среднем €1 млн. ежегодно.