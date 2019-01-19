Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях

Автор:

Покровский Александр

США вновь увидели «чрезмерные притязания» России и Китая. На сей раз – в Арктике. Точнее – на Северном морском пути (СМП).

Как водится у американцев, сначала из кобуры вылетел пистолет, а потом они стали корчить угрожающие рожи и принимать картинные позы. В данном конкретном случае издание The Wall Street Journal рассказало об угрозе военного командования США организовать операцию «по обеспечению свободы судоходства» в арктическом регионе. Для этого, по информации журнала, летом этого года по арктическим водам пройдёт какой-то американский корабль (или группа кораблей, так как после подключения мозгов пару недель назад американцы побоялись позора, если с одиноким кораблём что-то случится и надо будет умолять русских ему помочь).

Поскольку арктические воды, несмотря ни на какое глобальное потепление, проходимы только по Северному морскому пути, то намерение американских военных настолько же прозрачно, насколько и, если вспомнить основу их культуры, «вестерноголово». А именно: проскакать по индейским территориям с «кольтом» наперевес – и горе индейцам, если они решатся этому воспротивиться.

И на первую реакцию…

Первая реакция простая. Пусть скачут. Арктика – это не прерии. Коли уж мы – «индейцы», то нам можно просто мирно сидеть в Диксоне, слушать, как над ним четвёртый день воет пурга, да по совету автора бессмертного шлягера 60-х годов расспрашивать песню, что там ковбой, далеко ли ускакал среди льдов и снегов на сотни вёрст вокруг?

Фото: www.globallookpress.com

Больше делать всё равно ничего не остаётся: как свидетельствуют справочники, а также те, кто ходил по СМП, радиосвязь здесь гарантирована далеко не всегда. Особенно во время магнитных бурь. С ориентацией у «ковбоя» тоже будут проблемы. Хоть и западное, и восточное магнитное склонение отображаются в своих значениях на картах и лоциях, но с этими данными надо уметь ещё и работать. Потому как кроме магнитных бурь, которые заставляют стрелку компаса отклоняться порой на 25 градусов от нормального положения, по трассе СМП наличествуют к тому же и районы со значительной интенсивностью аномалий магнитного склонения.