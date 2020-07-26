«Корабли отвечают самым высоким требованиям современного боя»: как идёт обновление ВМФ России

26 июля, в День ВМФ, в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится Главный военно-морской парад, в котором примут участие 46 кораблей и 41 летательный аппарат. Среди техники, которая будет представлена широкой публике, немало новейших образцов — например, фрегат дальней морской зоны «Адмирал Касатонов», корветы проекта 20380 и малые ракетные корабли «Каракурт», вооружённые комплексами «Калибр». Эксперты отмечают, что, помимо небольших военно-морских платформ, в последние годы ВМФ начал получать крупнотоннажные корабли.

26 июля в акватории Невы пройдёт Главный военно-морской парад. В торжественном мероприятии, посвящённом Дню ВМФ, примут участие 46 кораблей и 41 единица авиационной техники. Маршем по Адмиралтейской набережной пройдут офицеры Главного командования флота и курсанты военно-морских учебных заведений.

Среди техники, которая будет представлена широкой публике, немало новейших судов: фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корветы проекта 20380 «Бойкий» и «Стойкий», большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Пётр Моргунов», дизель-электрические субмарины проекта 636.3 «Старый Оскол» и «Петропавловск-Камчатский», малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Мытищи» и «Советск».

«Адмиралы» на рейде

В беседе с RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин назвал развитие проекта 22350 одним главных достижений отечественной промышленности и ВМФ за последние годы. Данный тип фрегатов предназначен для выполнения широкого спектра задач в дальней морской зоне в составе группы и одиночно.

По словам эксперта, ввод в строй кораблей проекта 22350 позволит России увеличить присутствие в Мировом океане.

21 июля в состав Северного флота вошёл «Адмирал Касатонов». На сегодняшний день в рядах ВМФ насчитывается два таких корабля, в стадии строительства ещё шесть единиц.

Полное водоизмещение фрегата составляет 5,4 тыс. тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 метров, максимальная скорость хода — 29 узлов, автономность плавания — 30 суток. Разработчиком корабля является Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ).

Как говорится в материалах предприятия, фрегаты изготавливаются из современных материалов с применением технологии «стелс», «обеспечивающей снижение уровня физических полей и, соответственно, заметности корабля в соответствующих диапазонах».

В арсенал судов проекта 22350 входят ракеты «Калибр» и «Оникс», зенитные комплексы «Полимент-Редут» и «Пальма», артиллерийская установка А-192М «Армат», малогабаритная противоторпедная система «Пакет-НК», противолодочное средство 91Р2.

По информации Минобороны РФ, в будущем российские верфи будут строить фрегаты типа «Адмирал Касатонов» в усовершенствованном варианте. Как полагают эксперты, речь идёт о кораблях перспективного проекта 22350М, которые будут более габаритными и вооружёнными.

«Сведения о проекте 22350М пока очень скупые, но общий ход модернизации в принципе очевиден — увеличение размеров для установки большего количества вооружений, в том числе ракет. Скорее всего, по своему боевому потенциалу обновлённые российские фрегаты будут близки к эсминцам», — отметил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По требованиям морского боя

С точки зрения специалистов, немаловажное значение для российского флота имеет развитие программы строительства многоцелевых корветов проекта 20380, которые будут продемонстрированы на военно-морском параде в Петербурге.

В составе российского ВМФ сейчас шесть таких судов, два корабля в процессе постройки, ещё два проходят испытания. Строительство корветов развёрнуто на «Северной верфи» (Санкт-Петербург) и ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Корвет проекта 20380

РИА Новости

© Александр Гальперин

Полное водоизмещение корабля превышает 2,2 тыс. т, длина составляет 104,5 м, ширина — 13 м, максимальная скорость хода — 27 узлов, дальность плавания — до 4 тыс. миль, автономность — 15 суток, мощность двигательной установки — 23 320 л. с.

Корветы 20380 оснащены противокорабельным комплексом «Уран» с ракетами Х-35 дальностью 260 км. Ещё одной особенностью этих судов является модульный принцип конструкции, позволяющий устанавливать разные типы вооружения.

«Внедрённые в данный проект кораблей системы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, комплексы боевого управления, обнаружения и целеуказания, связи и защиты делают этот класс кораблей самодостаточным и отвечающим самым высоким требованиям современного морского боя», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Дмитрий Корнев полагает, что, несмотря на отсутствие в арсенале корветов «Калибров», они представляют собой вполне эффективные платформы для выполнения задач по противодействию кораблям и подлодкам противника в ближней морской зоне.

Ещё одним современным видом отечественной военно-морской техники, который будет представлен в акватории Невы, являются МРК проекта 22800 «Каракурт». Скромные размеры корабля не помешали установить на него «Калибры» и зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», который специалисты признают одним из лучших в своём классе.

Водоизмещение корвета составляет 860—900 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, автономность — 12 суток, дальность плавания — 2500—2800 миль. Корабль способен развивать скорость до 30—35 узлов. Благодаря мощному ударному вооружению «Каракурт» может уничтожать надводные и наземные объекты.

В ближайшие годы в состав ВМФ войдут 18 кораблей проекта 22800. Их строительство развёрнуто на пяти предприятиях, включая Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) и «Восточную верфь» (Владивосток), выполняющие заказы для Тихоокеанского флота.

«Я думаю, что Минобороны выгодно вкладывать средства в программу строительства «Каракуртов». При небольшом водоизмещении данный корвет способен нанести ощутимый урон потенциальному неприятелю. Кроме того, в отличие от предшественников, у данного корабля неплохая мореходность», — рассказал Корнев.

Десантная поддержка

Дмитрий Литовкин обратил внимание на то, что, помимо небольших военно-морских платформ, для нужд ВМФ строятся и крупнотоннажные корабли. В частности, на параде в Петербурге будет представлен БДК проекта 11711 «Пётр Моргунов», который в настоящее время проходит испытания. В июне 2018 года в состав флота вошёл его старший «брат-близнец» — «Иван Грен».

Оба судна являются представителями нового поколения больших десантных кораблей. Каждый из них способен вместить батальон морской пехоты (порядка 400 человек), 13 танков или более 30 единиц бронетехники. На палубе БДК могут быть размещены транспортно-боевой вертолёт и два многоцелевых Ка-27.

20 июля в присутствии президента РФ Владимира Путина на керченском заводе «Залив» были заложены два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900, получивших названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

О возможностях данных судов официальной информации нет. Вместе с тем макет УДК проекта 23900 впервые был публично продемонстрирован 9 января 2020 года во время посещения Путиным нахимовского училища в Севастополе. Тогда под прицелом телекамер журналистов оказался плакат с характеристиками корабля. Из попавшей в кадр информации следует, что водоизмещение УДК превышает 20 тыс. т. Десантный корабль сможет вмещать до тысячи военнослужащих и до 75 единиц техники.

«Закладка вертолётоносцев — очень важное событие для флота. Появление в составе ВМФ УДК и других крупнотоннажных кораблей позволит укрепить позиции в Тихом или Атлантическом океане. Благодаря такому обновлению флота Россия получит возможность оказывать влияние на ситуацию почти в любом регионе мира», — считает Дмитрий Литовкин.

Ещё одним достижением оборонной промышленности и ВМФ эксперт назвал разработку морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Дальность этого боеприпаса превышает 1 тыс. км, скорость — 9 Махов. Ожидается, что «Циркон» будет принят на вооружение до конца 2021 года.