Корабли НАТО прошли учения и идут в Швецию: Цель морской группировки раскрыли СМИ

Корабли НАТО прошли военные учения и сейчас идут в Швецию. Цель морской группировки Североатлантического альянса раскрыли СМИ. Утверждается, что их визит никак не связан с украинскими событиями.

Согласно информации шведского издания Aftonbladet, 13 военных судов Североатлантического альянса в настоящий момент следуют в Стокгольм.

В состав группировки входят девять кораблей ВМС ФРГ, остальные четыре принадлежат странам Прибалтики. Ранее эти суда принимали участие в учебных манёврах.

Сейчас они держат курс на порт Фрихамн в шведской столице. Как утверждает дежурный офицер связи ВС королевства Микаэль Огрен, визит кораблей необходим исключительно для того, чтобы члены экипажей могли отдохнуть.

Автор материала пишет, ссылаясь на Минобороны страны, что прибытие этих кораблей планировалось ещё месяц назад и что оно никак не связано с украинскими событиями. Кроме того, подчёркивается, что группа судов состоит только из тральщиков.