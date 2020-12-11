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Корабли НАТО приблизились к "Академику Черскому"

11 декабря 2020, 15:30  •  410 • Политика
Фото: Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/www.globallookpress.com
Военная флотилия решила проконтролировать нежелательных гостей
Корабли быстрого реагирования НАТО проследовали за трубоукладчиком "Фортуна", вошедшим 10 декабря в зону строительства "Северного потока – 2". Военные тральщики взяли небольшой крюк, чтобы не оказаться вблизи от места проведения работ. А литовский корабль оказался на минимальном расстоянии от "Академика Черского".
Отмечается, что за караваном трубоукладчика "Фортуны" с судами снабжения проследовали тральщики ВМС ФРГ, Латвии, Эстонии и Литвы. В 22:30 они уже приступили к огибанию немецкого острова Рюген, на котором расположена база "Северного потока – 2". На совершенный маневр потребовалось пять часов. После полуночи тральщики остановились 3 километрах от берега и 22 километрах от трубоукладчика.
По информации EurAsia Daily, дежурная группа НАТО, приблизившаяся к трубоукладчикам, входит в состав постоянной группы морского разминирования. Суда шли от берегов Дании, где, как сообщает военное командование, проводилась поисковая операция и разминирование морского дна от мин времен Первой и Второй мировой войн.
По информации навигационного портала Vesselfinder, в настоящее время корабли находятся в польском порту Щецин, где они остановились на три дня.
Ранее Берлин сообщал о получении заявки на продолжение строительства газовой магистрали. В федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявили, что запрос был утвержден.

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