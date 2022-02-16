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Корабли НАТО попались на слежке за крейсерами России в Средиземном море. Русские ответили

16 февраля 2022, 05:45  •  195 • Политика
Экипажи ВМФ России выявили излучения радиолокационных станций Альянса во время учений и "взяли на сопровождение" чужие фрегаты.
Во время учений ВМФ России в Средиземном море экипажи русских кораблей обнаружили слежку. На радиоэлектронной разведке попались фрегаты НАТО, сообщают 16 февраля РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Ответ не заставил себя ждать.
Сейчас в учениях участвуют 15 боевых единиц Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Среди них ракетные крейсеры и противолодочные корабли. В какой-то момент специалисты заметили излучения радиолокационных станций с фрегатов Альянса. Судя по всему, войска НАТО намеренно пытались наблюдать за ходом учений. Русские моряки приняли ответные действия.
"Экипажи отечественных ракетных крейсеров определили параметры движения фрегатов НАТО и взяли их на сопровождение", — цитирует издание собеседника.
Судя по всему, после этого радиоэлектронная слежка прекратилась.
Отметим, накануне президент США Джо Байден обратился к гражданам России и призвал не бояться НАТО. Американский лидер заявил, что не считает русских врагами. Но по-прежнему настаивает, что Россия стягивает военных к границе с Украиной и планирует боевые действия, хотя в Кремле это отрицают.

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